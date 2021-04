Im Kellerduell empfing der SC Austria Lustenau vor 100 Zuschauern den SK Rapid II. In einer Partie, in der die Spielanteile häufig wechselten, gingen die Gäste aus Hütteldorf zwei Mal in Führung, beide Male konnte die Elf von Alexander Kiene aber ausgleichen. In der Schlussphase avancierte dann der eingewechselte Wallace zum Matchwinner und führte Lustenau zu drei dringend benötigten Punkten.

Lustenau besser, Rapid aber effizienter

Anfangs hatten die jungen Hütteldorfer mehr vom Spiel, fanden durch Strunz bereits in der 4. Spielminute zu einer guten Einschussmöglichkeit. Kurz darauf wurden auch die Gastgeber erstmals gefährlich, Bertaccini traf aber zunächst nur das Außennetz (8.). Das Spiel entwickelte sich nach und nach zu einem offenen Schlagabtausch - in dem Lustenau in Führung ging. Wobei die Jung-Rapidler da auch alles andere als unschuldig daran waren. So geriet ein komplett missratener Rückpass von Kapitän Strunz zur dankbaren Vorlagen für Lustenau-Stürmer Bertaccini, welcher sich das Leder stibitzte und cool zum 1:0 einschob (17.). Doch die Führung währte nicht lange: Bereits in der 25. Spielminute konnten die Gäste ausgleichen. Nach einer schönen Kombination schloss Bozic zentral vor dem Sechzehner ab und traf zum 1:1. Maak fälschte den Ball dabei noch entscheidend ab und ließ seinem Keeper keine Chance. Nach dem etwas unglücklichen Gegentor wurde die Austria aber deutlich stärker, übernahm das Ruder - und hätte durch den eingewechselten Wallace (er ersetzte den verletzten Bertaccini) sogar erneut in Führung gehen können, der Brasilianer zielte aus gut zehn Metern aber direkt auf den Torwart. Komplett gegen den Spielverlauf schlugen aber die Rapidler noch einmal zu: Lustenaus Feyrer verlängerte einen hohen Ball aus der Defensive direkt auf Zimmermann, der schob eiskalt zum 1:2 ein (44.). Das Abwehrverhalten der Austria - es war wie so oft in dieser Saison - auch bei diesem Ball über das ganze Spielfeld nicht ausreichend.

Wallace dreht das Spiel

Nach dem Seitenwechsel passierte erstmal: Nichts. Besonders von der Heimmannschaft war nur mehr wenig zu sehen, gefährlich vor’s gegnerische Tor kamen aber beide Teams nicht. Bis die Elf aus der Stickergemeinde ein zweites Mal ausgleichen konnte: Nach einer Wallace-Ecke verwertete Brandon Baiye den Ball über Umwege, aus dem Nichts das 2:2 (62.). In einer hart geführten Schlussphase zeigten sich dann wieder die Hütteldorfer gefährlicher, die Wiener konnten aus einem einem Getümmel im Lustenauer Strafraum aber kein Kapital schlagen, Schierl behielt die Oberhand (74.). Und abermals waren es die Lustenauer, die komplett entgegen dem Spielverlauf zuschlugen. Mit einem Traumtor hämmerte der eingewechselte Wallace den Ball in den Winkel, nachdem er sich zudem gegen die komplette Rapid-Defensive durchgesetzt hatte (84.). Dieser späte Konter reichte aus, damit die Lustenauer den so dringend benötigten Dreier im "Sechspunktespiel" einfahren konnten.

2. Liga, 22. Runde

SC Austria Lustenau - SK Rapid II 3:2 (1:2)

Planet Pure Stadion; 100 Zuschauer; SR Pfister

Tore: 17. Adriano Bertaccini, 72. Brandon Baiye, 84. Wallace bzw. 25. Marko Bozic, 44. Bernhard Zimmermann

Startelf Lustenau: Schierl - Cissokho, Berger, Gmeiner, Feyrer, Maak, Baiye, Steinwender, Grabher, Bertaccini, Stefanon

Startelf Rapid II: Hedl - Gobara, Eggenfellner, Bozic, Zimmermann, Strunz, Sulzbacher, Fuchshofer, Bosnjak, Kanuric, Querfeld

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: Harald Dostal/fodo.media