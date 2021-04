Am 22. Spieltag traf in der HPYBET 2. Liga der FC Blau-Weiß Linz auf den GAK 1902. Und bei dieser Sonntags-Matinee kam es dazu, dass die "Roten" wichtiges Terrain in der Tabelle verloren haben. Wenngleich man aber den Rückstand zu den Aufstiegs-Mitstreitern Klagenfurt und Innsbruck, in den noch ausstehenden 8 Runden, durchaus noch wettmachen kann. Dafür ist aber eine deutliche Steigerung nötig. Die Stahlstädter haben sich längst schon etabliert in den Top-3. Mittlerweile ist es das Ziel geworden, auch Lafnitz und Liefering hinter sich zu lassen bzw. scheint der Meistertitel durchaus vorstellbar zu sein.

(Fabian Schubert, der nun bereits bei 25 Saisontoren hält, war mit seinen "Dreierpack", der "Man of the match" bei der Sonntags-Frühschoppenpartie)

Blau-Weiß versteht es abzuliefern

Die „Königsblauen“ spielen bislang eine megastarke Saison. Sechs Siege aus den letzten 7 Heimspielen bringen es auch mit sich, dass man mitten drin im Titelkampf zu finden ist. Auch der GAK hat zuletzt wieder in die Spur gefunden. Mit dem klaren 4:1-Sieg in Amstetten hat man sich eindrucksvoll im Aufstiegsrennen zurückgemeldet. Aber für die "Rotjacken" setzt es bereits in der Startphase eine kalte Dusche. 2. Minute: Einen Gemicibasi-Eckball verlängert Schubert per Kopf, Defender Fabio Strauss steht richtig und vollstreckt zum raschen 1:0. Was mit sich bringt, dass die Gäste doch etwas Zeit benötigen, um gegen aktive Stahlstädter, zur nötigen Balance zu finden. Kapitän Perchtold ist es, der in der 15. Minute den ersten Warnschuss abfeuert. Aber spielbestimmend bleibt die Brunmayr-Truppe, der es einmal mehr gelingt dem Gegner das Spiel aufzuoktroyieren. 20. Minute: Pfeifer misslingt ein Rückspiel gänzlich, aber Dobras scheitert nachfolgend an GAK-Keeper Nicht. Die spärlichen Angriffe der Plasnegger-Mannen sind zumeist von Hektik begleitet, demnach hält sich die Torgefährlichkeit auch sehr in Grenzen. 29. Minute: Eine Fußabwehr von Schlussmann Nicht landet bei Fabian Schubert, der nicht lange fackelt und aus der Distanz, mit Saisontor Nummer 23, sehenswert zum 2:0 trifft. Was die Sache für die Gäste nicht wirklich einfacher macht. Letztlich sind die Grazer mit dem Zweitore-Rückstand gut bedient - Halbzeitstand: 2:0.

Der GAK hat nichts zu vermelden

Nur wenn es der GAK im zweiten Durchgang versteht, das Spiel an sich zu reißen, wird man in dieser Partie noch eine Chance besitzen. Ansonsten, wenn die "Königsblauen" weiter so euphorisch Fußball spielt, scheint der Zug für die Gäste schon frühzeitig abgefahren zu sein. Bei den Steirern, man ist bemüht die Taktzahl zu erhöhen, scheint man bemerkt zu haben wieviel es geschlagen hat. Aber die Linzer Defensive rund um Torschütze Strauss, agiert nach wie vor ohne Fehl und Tadel. Demnach ist aufseiten der Gäste Ideenreichtum gefragt, um den Abwehrblock knacken zu können. 60. Minute: Der GAK gelangt zur ersten guten Einschuss-Möglichkeit, aber ein wenig beschäftigter Torhüter Schmid entschärft den Tschernegg-Kopfball. Auf der Gegenseite agiert man dann wesentlich abgebrühter. 64. Minute: Pomer mit dem Zuspiel auf Schubert, der "Knipser vom Dienst" tänzelt noch Zündel aus und trifft zum 3:0. 67. Minute: Der "Bomber" hat noch nicht genug: Aus 20 Metern trifft Schubert knallhart zum 4:0. Und das muntere Bestschießen findet in der 74. Minute seine Fortsetzung. Aleksandar Kostić, gerade einmal 6 Minuten im Spiel, versenkt einen Schubert-Assist zum 5:0. Mit diesem deutlichen Resultat lassen die spielstarken Linzer, die Begegnung dann ausklingen - Spielendstand: 5:0. In der nächsten Runde gastiert Blau Weiß Linz am Mittwoch, 14. April um 20:30 Uhr bei Rapid II. Der GAK 1902 besitzt bereits um 18:30 Uhr das Heimrecht gegen die Juniors OÖ.

FC BLAU WEISS LINZ - GAK 1902 5:0 (2:0)

Hofmann Personal Stadion/Linz, keine Zuseher, SR: Barmarksiz - Obritzberger - Mimra (Kärnten)

FC BW Linz: Schmid, Fabio Strauss, Mitrović, Wimmer, Schantl (68. Filip), Gemicibasi, Brandner, Malicsek (25. Pomer), Dobras (68. Kostić), Schubert (77. Huber), Surdanovic (68. Felix Strauß)

GAK 1902: Nicht, Zündel, Pfeifer, Graf (65. D. Smoljan), Weberbauer (90. Jandrisevits), Perchtold, Fink (77. Schellnegger), Gabbichler, Tschernegg (77. Asemota), Harrer, Zubak

Torfolge: 1:0 (2. Fabio Strauss), 2:0 (29. Schubert), 3:0 (64. Schubert), 4:0 (67. Schubert), 5:0 (74. Kostić)

Gelbe Karten: Surdanovic, Gemicibasi, Brandner bzw. Fink

stärkste Spieler: Fabio Strauss, Wimmer, Gemicibasi bzw. Perchtold

Stimme zum Spiel:

Ronald Brunmayr, Trainer Blau-Weiß Linz:

"Ein ganz großes Kompliment an die Mannschaft! Alles was wir uns vorgenommen haben, haben wir am Spielfeld auch umgesetzt. Auch die kritischen Phasen haben wir gut überstanden und dann zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen."

ZUM 2. Liga Live Ticker

Photocredit: Harald Dostal

by: Ligaportal/Roo