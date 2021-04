Am 23. Spieltag traf in der 2. Liga der GAK 1902 auf die FC Juniors OÖ. Und dabei ermöglichte es eine umgekrempelte Juniors-Truppe mit Eigenfehlern, den Grazern entsprechend in die Spur zu finden. Auch ein nicht genützter Strafstoß trug dann das Seine dazu bei, dass die Gäste letztlich punktelos dastehen. Der GAK darf mit diesem Heimdreier weiter hoffen. Noch sind 7 Spiele ausständig und Klagenfurt und Innsbruck sind weiter in Sichtweite. Schon am kommenden Sonntag wird man bei den "Roten" wissen, wo man steht. Da geht wartet am Vormittag die Klagenfurter Austria.

(Dem GAK ist es gelungen, nach der Niederlage bei BW Linz, mit dem Heimsieg gegen die Juniors OÖ, eine passende Antwort zu geben)

GAK trifft zweimal, Juniors vergeben Elfer

Der GAK fasst zuletzt bei BW Linz mit dem 0:5 eine gehörige Klatsche aus. Demnach steht auch Wiedergutmachung am Programm. Die auch nötig ist, will man sich nicht frühzeitig vom Aufstiegskampf verabschieden. Aber die Juniors OÖ sind bestens in Schuss, zuletzt gelingt es gleich dreimal ohne Gegentreffer zu bleiben. Die Linzer Talenteschmiede, Kapitän Wimmer fällt mit einem Kreuzbandriss zumindest ein halbes Jahr aus, kann den "Roten" dann vom Start weg die Stirn bieten. Man vermittelt den aktiveren Eindruck und ist auch öfters in Nähe der GAK-Box antreffbar. Die Grazer, will man nach der Lizenzerteilung für die Bundesliga weiter im Aufstiegsgeschäft bleiben, muss ein Heimsieg her, haben anfangs doch Probleme ihr Spiel aufzuziehen. Aber mit der ersten Torchance im Spiel steht es in der 15. Minute 1:0. Gerald Nutz mit dem Zuspiel auf Hartberg-Neuzugang Lukas Gabbichler, der abgebrüht einnetzt. Dieser Treffer bringt dann eine beschleunigte Wirkung mit sich bzw. kommt nun Leben in die Partie. 19. Minute: Martin Harrer versucht es, aber Gästekeeper Tobias Lawal verhindert Schlimmeres. 24. Minute: Schellnegger mit dem Strafraumfoul an Nakamura, aber den schwach ausgeführten Benko-Elfmeter kann Schlussmann Nicht parieren. 27. Minute: Das muss eigentlich das 2:0 sein, aber Zubak erweist sich im Abschluss zu zaghaft. 38. Minute: Einen Nutz-Eckball kann Tormann Lawal nicht bändigen. Nutznießer ist Harrer, der per Kopf für das zweite GAK-Tor sorgt. In der 45. Minute kommt es beinahe zum 2:1, aber Oh scheitert nach Nakamura-Assist an Keeper Nicht - Halbzeitstand: 2:0.

Die Hausherren mit dem hochverdienten Dreier

Trotz des Grazer Zweitore-Vorsprungs ist diese Begegnung noch nicht entschieden. Denn die Oberösterreicher waren in der ersten Hälfte durchaus ein ebenbürtiger Gegner. Vieles wird wohl davon abhängen, ob es in Bälde gelingt, das Anschlusstor zu erzielen, dass die "roten Teufel" möglicherweise aus der Balance bringt. Die Bemühung der Wieland-Truppe geht dann auch in diese Richtung. Bis zur Sechzehnmeter-Markierung des Gegenübers klappt das auch, aber dann ist man mit dem Latein am Ende bzw. versteht es der Gastgeber konsequent aufzutreten. In der 54. Minute probiert es Kapitän Perchtold aus der Distanz, diesmal lässt sich Lawal aber nicht überraschen. In der 56. Minute wird es Andreas Wieland zu bunt. Der Gästecoach tauscht, in der Hoffnung dass sich an der Spielanlage etwas ändert, gleich viermal aus. 64. Minute: Pfeifer mit der Unachtsamkeit, der neue Mann Michlmayr marschiert alleine auf das GAK-Tor zu, setzt das Leder aber vorbei. Das wäre die Initialzündung gewesen, die die Juniors OÖ benötigt hätten. In der 69. Minute findet dann Schellnegger die Gelegenheit auf das 3:0 vor. Aber er findet gleich zweimal in Juniors-Torhüter Lawal seinen Meister. In der 80. Minute sorgen die Plassnegger-Mannen dann endgültig für klare Fronten. Einen Weberbauer-Corner bugsiert Erwin Softic zum 3:0-Spielendstand ins eigene Tor. In der nächsten Runde gastiert der GAK 1902 am Sonntag, 18. April um 10:30 Uhr in Klagenfurt. Die Juniors OÖ besitzen schon am Tag zuvor mit der Startzeit um 14:30 Uhr das Heimrecht gegen den FAC Wien.

GAK 1902 - FC JUNIORS OÖ 3:0 (2:0)

Merkur Arena, keine Zuseher, SR: Jandl - F. Tekeli - Orhan (Bgld.)

GAK 1902: Nicht, Zündel, Pfeifer, Gantschnig, Weberbauer, Schellnegger (90. Smoljan), Nutz (86. Tschernegg), Perchtold (90. Mihajlovic), Gabbichler (86. Kiedl), Harrer, Zubak (81. Hackinger)

FC Juniors OÖ: Lawal, Softic, Würdinger, Wallquist, Wild (56. Backulja), Oh (56. Aigner), Hong, Plojer (76. Jelesić), Benko (56. Succar), Sulejmanovic, Nakamura (56. Michlmayr)

Torfolge: 1:0 (15. Gabbichler), 2:0 (38. Harrer), 3:0 (80. Softic/ET)

Gelbe Karten: Zündel bzw. Plojer, Wallquist

stärkste Spieler: Pfeifer, Weberbauer, Harrer bzw. Wallquist, Hong

Stimmen zum Spiel:

Alfred Gert, Sektionsleiter GAK:

"Die Mannschaft hat eine Reaktion gezeigt auf das letzte Spiel bei den Blau-Weißen. Die Körpersprache war eine völlig andere, was sich dann auch am Ergebnis ablesen lässt. Auch das Momentum, mit dem nicht verwerteten Elfmeter, war auf unserer Seite. Jetzt gilt der Fokus einzig und allein dem Klagenfurt-Spiel. Warum soll uns nicht auch dort etwas gelingen."

Andreas Wieland, Trainer Juniors OÖ:

“Verletzungen und die Belastungssteuerung in den englischen Wochen sorgten heute für einige Wechsel. Das war heute nicht unsere beste Leistung. Am Ende muss man sagen, der GAK hat einfach cleverer und sehr reif agiert. Das muss eine Lektion für unser junges Team sein.”

