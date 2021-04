In der 23. Runde der Hpybet 2. Liga empfing der Floridsdorfer AC aus Wien den SK BMD Vorwärts Steyr aus Oberösterreich. Für beide Mannschaften ging es bei dieser Partie um sehr viel, denn die zwei Teams stecken sportlich voll im Abstiegskampf - verlieren war deshalb verboten. Aufgrund der Darbietungen der letzten Wochen steckten die Gäste aus Steyr vor diesem Sechs-Punkte-Spiel in der Favoritenrolle. Nach einer mäßigen ersten Halbzeit steigerten sich die Protagonisten im zweiten Durchgang - am Ende setzten sich die Auswärtigen mit 0:1 durch.

In der ersten Spielhälfte geizten beide Mannschaften mit Akzenten - Torraumszenen waren Mangelware

In den ersten zwanzig Minuten passierte sehr wenig am Spielfeld. Die Begegnung war sehr zerfahren, sowohl der FAC als auch Vorwärts Steyr taten sich sehr schwer und giftige Strafraumszenen waren Mangelware. Die Abwehrreihen standen auf beiden Seiten sehr gut und ließen einfach nichts zu. Nach 31. Minuten herrschte kurz Aufruhr im 16er der Wiener – der oberösterreichische Akteur Aleksandar Maric bekam im eigenen Strafraum den Babll an den nicht angelegten Arm. Die Wiener forderten Elfmeter, die Pfeife von Schiedsrichter Gerhard Grobelnik blieb aber stumm. Der nächste und auch letzte Höhepunkt in diesem Durchgang spielte sich dann in der 39. Minute ab. Marcel Monsberger marschierte auf halb-rechts allen auf und davon und bedient im Zentrum Philipp Ablinger. Der Stürmer in Diensten von Steyr scheiterte aber an Keeper Belmin Jenčiragić – den daraus resultierenden Abpraller brachte Monsberger auch nicht im Tor unter. Somit endete die erste Halbzeit mit einem torlosen Unentschieden.

Marcel Monsberger traf in der 53. Minute zum 0:1 für Vorwärts Steyr

Im zweiten Durchgang sah es zu Beginn so aus, dass beide Mannschaften jetzt mehr nach vorne wollten. In der 50. Minute hatten die Oberösterreicher eine tolle Möglichkeit durch Marcel Monsberger – sein Kopfball aus guter Position landete aber knapp neben dem Gehäuse. Im Gegenzug setzte der Floridsdorfer Marco Krainz einen Schuss aus 20 Metern ab – aber auch dieser ging neben das Tor. In der 53. Minute klingelte es dann aber im Kasten - Felix Seiwald nahm sich das Leder super mit und zog aus halb-links ab. FAC-Keeper Belmin Jenčiragić konnte nur nach vorne abprallen lassen. Marcel Monsberger stand goldrichtig und stellte auf 0:1 für die Gäste aus Steyr. Dieser Treffer sorgte jetzt für Feuer in der Partie – die Hausherren wurden immer stärker – die Steyr-Defensive stand aber bombensicher und ließ sich trotzdem die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Die Oberösterreicher entführten schlussendlich die drei Zähler aus Wien und machen wichtige Punkte im Abstiegskampf gut.

FAC WIEN - VORWÄRTS STEYR 0:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (53. Monsberger)

FAC Platz; 0 Zuseher; Grobelnik - Weiß - Pichler

Aufstellungen:

FAC Wien: Belmin Jenciragic - David Strmsek, Bojan Lugonja (57. Schmid), Tin Plavotic, Manuel Holzmann (77. Günes), Mirnes Becirovic (K) (56. Sostarits)- Elias Felber, Lukas Skrivanek, Marco Krainz, Martin Rasner (77. Flavio Dos Santos) - Milan Jurdik

Trainer: Roman Ellensohn

Vorwärts Steyr: Mag. Bernhard Staudinger - Alem Pasic, Paul Sahanek (88. Fischer), Alberto Prada-Vega (K), Felix Seiwald, Aleksandar Maric (46. Hofstätter), Michael Martic - David Gonzalez Paz (88. Martinovic), Kevin Brandstätter - Marcel Michael Monsberger (76. Drga), Philipp Ablinger (70. Bilic)

Trainer: Andreas Milot

Stimmen zum Spiel:

by René Dretnik

Foto: Harald Dostal

Alle Infos und Statistiken inkl. Liveticker gibts hier...