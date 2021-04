Am Mittwochabend kam es in der 23. Runde zum Duell zwischen Rapid Wien II und BW Linz. Die Gäste gingen als klarer Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle nach anfänglichen Schwierigkeiten auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem klaren 5:2-Erfolg für die Oberösterreicher, die damit von der Tabellenspitze lachen. Man überholt Lafnitz, das gegen den Kapfenberger SV patzte.

Führung für den Außenseiter

Das Spiel beginnt ein wenig verhalten. Weder die Rapidler noch die Linzer kommen wirklich gut in die Partie. Nach einer Viertelstunde können wir den ersten Abschluss verzeichnen! Rapids Marco Bozic zieht aus guter Distanz einfach mal ab aber so wirklich gefährlich wird es noch nicht. Dann der erste Abschluss der Gäste, aber Schuberts Versuch wird nicht richtig gefährlich. Auch eine folgende Ecke bringt keine Gefahr ein. Dann zappelt das Leder im Netz der Gäste: Nach einer Hereingabe von links lässt Bozic seinen Gegner sehenswert stehen und legt ab für Strunz, welcher nur mehr ins leere Tor einschiebt. Somit führt der Außenseiter völlig überraschend. Postwendend aber die Antwort! Nach einer Hereingabe von der rechten Seite kommt der Ball perfekt auf Wimmer. Er hält nur mehr den Fuß hin und drückt den Ball aus fünf Metern über die Linie. Und es sollte nur wenige Augenblicke dauern, ehe das 2:1 für Linz fällt. Schubert kommt im Strafraum an den Ball nachdem Rapid nicht klären kann. Er hält nur mehr den Außenrist hin und verwertet. Damit ist das Spiel gedreht. Nach der Führung von Rapid schalteten die Linzer sofort ein paar Gänge hoch und stellten die Wiener richtig vor Probleme. Nun gibt es aber länger keine Torchancen, bevor der Schiri zur Pause pfeift.

Klare Sache

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Linzern, die es weiter wissen wollen. Dann auch die Entscheidung Schubert wird in Angriff perfekt in die Tiefe geschickt und läuft anschließend alleine auf Hedl zu. Vor dem Keeper bleibt er cool und schiebt zum nicht unverdienten 1:3 ein. In der 67. Minute steht es 4:1. Nach einer Hereingabe von rechts hält Schubert am Fünfer den Fuß hin und schiebt in flach in die lange Ecke. Hedl ohne Chance. Es ist der dritte Treffer von Schubert an diesem Abend. Rapid ist inzwischen überfordert. Dann Schubert fast mit einem Viererpack - Pomer mit der scharfen Hereingabe von rechts in die Box, wo der BW-Stürmer abzieht aber den Ball am Tor vorbeisetzt. In der 77. Minute packt BW noch einen drauf - ein schnell abgespielter Freistoß kommt auf Turgay Gemicibasi, welcher aus 10 Metern cool bleibt und einschiebt. Rapid kann dann zwar noch auf 2:5 verkürzen, doch an der Punkteverteilung ändert das nichts mehr. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab und Linz setzt sich an die Tabellenspitze.