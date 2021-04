Das oberösterreichische Derby in der 2. Liga fand heute in Linz statt. Der Tabellenzweite FC BW Linz emfing den Tabellenzehnten SK BMD Vorwärts Steyr. Vom Papier her eine klare Sache für die Gastgeber, die Linzer hatten seit sieben Runden keinen Punkt mehr hergegeben. BW Linz wollte natürlich auch heute gewinnen und mit einem Sieg die Tabellenführung von Lafnitz zurückerobern. Aber auch bei Steyr ging es um viel - mit einem Dreier wollten die Steyrer einen großen Schritt in Richtung sportlichen Klassenerhalt machen. Heute waren die Linzer eine Nummer zu groß - sie setzten ihre Serie fort und siegten am Ende verdient mit 5:0.

Der FC Blau Weiß Linz startete fulminant in die Partie - nach 20 Minuten stand es bereits 3:0

Gleich von Beginn an zeigten die Linzer wer der Herr im Haus war - bereits nach 45 Sekunden wurde es das erste mal gefährlich vor dem Tor der Gäste. Fabian Schubert probierte es gleich mal mit einem Schuss aus 15 Metern. Der Versuch vom Torjäger wurde von einem Gäste-Spieler aber gerade noch zum Eckball geblockt. In ähnlicher Tonart ging es weiter - Kristijan Dobras brachte in der 8. Minute einen ruhenden Ball von weit links direkt auf die Kiste. Das Leder verfehlte das Ziel aber ganz knapp. In der 12. Minute war es dann soweit und es klingelte zum ersten mal im Kasten der Steyrer. Danilo Mitrović spielte einen Stangler in die Mitte - dort lauerte Philipp Pomer - und er kam im Zentrum unbedrängt zum Abschluss - 1:0 für die Gäste. Vier Minuten später verpatzte Steyr Keeper Staudinger einen Abschlag- Fabian Schubert setzte sich dann tief in der gegnerischen Hälfte im Zweikampf gegen Patrick Bilic durch. Der Ball gelangte zu Kristijan Dobras, dieser fackelte nicht lange und zog aus 30 Metern aus der Drehung ab - neuer Spielstand 2:0 für die Blau Weißen. 20. Minute: Ein Eckball von links wurde auf Felix Strauß serviert - er drückt den Ball im Fünfer zum 3:0 über die Linie. In der 30. Spielminute gaben auch die Gäste ihr erstes Lebenszeichen ab - der Kopfball von Alem Pašić landete aber in den Händen von Keeper Schmid. Die Gastgeber übten jetzt zwar nicht mehr soviel Druck aus blieben aber trotzdem weiterhin die spielbestimmende Mannschaft - mit der 3:0 Führung ging es dann in die Pause.

Für Vorwärts Steyr war heute nichts zu holen - Blau Weiss Linz war eine Nummer zu groß

Nach dem Wiederbeginn des zweiten Durchgangs neutralisierten sich beide Mannschaften gegenseitig - die Begegnung konnte deshalb nicht an den Offensivspektakel in der ersten Halbzeit anschließen. Aber ab der 60. Minute zündeten der Blau-Weiß Linz wieder eine Stange Dynamit und die Post in Richtung Steyr-Tor ging ab. Nach zwei vorangegenen guten Möglichkeiten der Gastgeber entschied Schiedsrichter René Eisner in der 61. Minute auf Strafstoß für die Linzer. Eigentlich eine klare Sache für Kapitän Fabian Schubert - so dachte man es sich zumindest in Linz. Schubert legte sich den Ball auf, trat zum Strafstoß an und scheiterte an Keeper Staudinger und der Stange. Schiedsrichter Eisner ließ den Strafstoß aber wiederholen, da Staudinger zu früh die Linie verlassen hatte. Schubert versuchte es zum zweiten Mal, wieder konnte Keeper Staudinger parieren - und Schiri Eisner wiederholte den Strafstoß nocheinmal. Im dritten und letzten Versuch klappte es dann auch, das Leder landete im Netz zum 4:0 für Linz. In der 69. Minute klingelte es erneut im Kasten - 5:0! Nach einem langen Einwurf fiel der Ball vor die Beine von Aleksandar Kostić, der Stürmer zog gleich ab und der Ball schlug unhaltbar im Winkel zum 5:0 ein. Jetzt ließen sich die Linzer die Butter natürlich nicht mehr vom Brot nehmen - die Brunmayr-Elf holte sich schlussendlich hochverdient den achten Sieg im achten Spiel.

BW LINZ - SK VORWÄRTS STEYR 5:0 (3:0)

Torfolge: 1:0 (12. Pomer), 2:0 (16. Dobras), 3:0 (20. Strauß), 4:0 (61. Schubert (E.)), 5:0 (69. Kostic)

Hofmann-Personal Stadion; 0; Eisner - Höfler - Bauernfeind

Aufstellung:

BW Linz: Nicolas Schmid - Felix Strauss, Danilo Mitrovic, Nicolas Wimmer, Marcel Schantl - Turgay Gemicibasi, Philipp Pomer, Michael Brandner, Kristijan Dobras, Stefano Surdanovic - Fabian Schubert (K)

Vorwärts Steyr: Mag. Bernhard Staudinger (K) - Alem Pasic, Paul Sahanek, Felix Seiwald, Aleksandar Maric, Michael Martic - David Gonzalez Paz, Patrick Bilic, Kevin Brandstätter - Marcel Michael Monsberger, Philipp Ablinger

by René Dretnik

Fotos: Harald Dostal

