In der 24. Runde der 2. Liga baten die Young Violets in der Generali Arena den FC Wacker Innsbruck zum Tanze. Die Gäste aus dem Tiroler Lande mussten am heutigen Tag besonders aktiv das Tanzbein schwingen - ein Sieg war für die Innsbrucker Pflicht - wollte man im Rennen um den Relegationsplatz bleiben. DIe Hausherren mussten aufgrund einiger Corona-Fälle am heutigen Tag mehrere Leistungsträger vorgeben - einige Akteure bei den Violetten feierten ihr Zweitligadebut. Nach einer Vielzahl von vergebenen Möglichkeiten feierten die Gäste durch zwei späte Treffer einen 0:2 Auswärtssieg und bleiben weiterhin einer Kandidaten für den Aufstieg.

Der FC Wacker Innsbruck - angetrieben von Fabio Viteritti - haderte in Hälfte Eins mit der Chancenverwertung

Bei den Gästen verletzte sich Stammtorhüter Marco Knaller beim Aufwärmen, für ihn musste Alexander Eckmayer in die Kiste. Nichtsdestotrotz waren die Tiroler sofort im Spiel und wollten gleich von Beginn an die Partie diktieren. In der 9. Minute war es bereits heiss im Strafraum der Heimischen - Fabio Viteritti flankte einen Freistoß von rechts in den Fünf-Meter-Raum. Violets-Schlussmann Mathias Gindl passte aber auf und konnte den Ball vor Marco Holz fangen, der auf den Abschluss lauerte. Der Druck der Tiroler wurde immer größer - die Auswärtigen erspielten sich Chancen fast im minutentakt - und waren immer wieder brandgefährlich vor dem Kasten der Violetten anzutreffen. Es haperte nur mal wieder an der Effizienz vor dem Tor - das Runde wollte einfach nicht ins Eckige. In der 35. Minute musste Schiedsrichter Untergasser das Spiel für rund zehn Minuten unterbrechen. Der Jungaustrianer Simon Radostits kollidierte mit einem Gegenspieler und blieb danach regungslos liegen und musste am Spielfeld behandelt werden. Er befindet sich bereits wieder auf dem Weg der Besserung. Dem Spiel selbst tat dieser Abbruch nicht gut - es flaute jetzt ein wenig ab - mit einem 0:0 ging es in die Pause.

Young Violets Akteur Can Keles traf im zweiten Durchgang bei seinem Elfmeter nur die Querlatte

Der zweite Durchgang begann sofort mit einer erneuten Chance für die Wackerianer. Ronivaldo wurde im gegnerischen Strafraum aber sehr gut bedrängt und schaffte es daher nicht den Ball aufs Tor zu bringen. In der 50. MInute hatten die Tiroler großes Glück: Alexander Joppich legte den zuvor eingewechselten Gintsberger im Strafraum regelwidrig - Schiedsrichter Untergasser zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Can Keles trat an - und haute den Ball auf die Querlatte. Fast hätte sich das alte Sprichwort: "Wer die Tore nicht schießt - bekommt sie", wieder einmal bewahrheitet. Aber jetzt wachten die Tiroler auf, warfen nochmal alles nach vorne und wurden auch belohnt. In der 74. Minute brachte die Violets-Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone - die Kugel landete vor den Füßen von Marco Holz - er sorgte mit einem platzierten Schuss aus kurzer Distanz zur 0:1 Führung für den FC Wacker Innsbruck. In der 82. Minute entschied der Unparteiische nach einem Handspiel von Matteo Meisl zurecht auf Strafstoß und Florian Jamnig fixierte mit diesem den 0:2 Endstand. Der feiert somit den dritten Sieg en suite und bleibt an Austria Klagenfurt dran - der Kampf um den Relegationsplatz geht voller Spannung weiter.

YOUNG VIOLETS - FC WACKER INNSBRUCK 0:2 (0:0)

Torfolge: 0:1 (74. Holz), 0:2 (82. Jamnig (E.))

Generali Arena; 0; Untergassner - Brandner - Kühr

Aufstellung:

FK Austria Wien: Mathias Gindl, Pascal Macher, Lukas Prokop (K), Armand Smrcka, Can Keles, Simon Radostits, Stefan Feiertag, Matteo Meisl, Christoph Martschinko, Leonardo Ivkic, Levan Jordania

Wacker Innsbruck: Alexander Eckmayr - Lukas Hupfauf (K), Alexander Joppich, Florian Kopp - Florian Jamnig, Okan Aydin, Fabio Viteritti, Atsushi Zaizen, Clemens Hubmann, Marco Holz - Ronivaldo Bernardo Sales

by René Dretnik

Foto: Gepa pictures

