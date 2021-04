Beim Nachtragsspiel aus der 19. Runde traf am Dienstagabend in der 2. Liga, der FC Liefering auf den FC Juniors OÖ. Und dabei gelang es den Gästen, die defensiv über weite Strecken brillierten, beim Titelmitstreiter einen Punkt gutzuschreiben. Noch dazu mussten die Juniors eine Halbzeit lang, mit einem Akteur weniger auskommen. Für die Lieferinger heißt das, dass man nun 5 Punkte Rückstand aufweist auf die "Königsblauen", die in Amstetten erfolgreich blieben. Der aber noch verkürzt werden kann, denn die "Jungbullen" haben am 27. April, zuhause gegen die Young Violets, noch ein Nachholspiel vor der Brust.

(In Erwartung der Dinge: Der Malier Mamady Diambou, im Dress der Lieferinger und der Südkoreaner Hyun-seok Hong, lieferten sich einige harte Zweikämpfe)

Leerläufe prägen die erste Hälfte

Den „Jungbullen“ bietet sich bei dieser Nachholpartie die Möglichkeit, den Kontakt zu Tabellenführer BW Linz soweit aufrecht zu erhalten. Zuletzt läuft es für die Lieferinger wie am Schnürchen, wie 16 Punkte aus 6 Spielen bei 16:4-Toren verdeutlichen. Bei den Juniors OÖ fehlt es in den letzten Wochen an der nötigen Konstanz. So gibt man unter anderen zuhause gegen den FAC Wien eine 2:0-Führung, noch aus der Hand. Aber die Wieland-Truppe ist vom Start weg bemüht mit dem Favoriten Schritt zu halten. So gelingt es in der Startphase die Angriffsbemühungen des Gastgebers erfolgreich weg zu verteidigen. Aber auch das Offensivspiel der Oberösterreicher ist sehr überschaubar, demnach ist bezüglich Torraumszenen Geduld gefragt. Erst in der 20. Minute kommt es zur ersten nennenswerten Torgelegenheit. Aber Juniors-Schlussmann Lawal gibt sich beim Kjærgaard-Schuss keine Blöße. Das konsequente Tackling der Gäste behagt den erfolgsverwöhnten Jaissle-Schützlingen ganz und gar nicht. Aber im Spiel nach vorne agieren die Juniors OÖ mit stark angezogener Handbremse. So kommt es letztlich, auch den Lieferingern fehlt der Variantenreichtum im letzten Drittel, wenig überraschend, dass es mit dem 0:0 in die Halbzeitpause geht.

(Der Gästespieler Patrick Plojer ist hier darum bemüht, David Affengruber das Spielgerät abzuluchsen)

In den Schlussminuten klingelt es zweimal

Im ersten Abschnitt waren zwei Mannschaften am werken, die sich vollends auf Augenhöhe begegnen. Die Frage im zweiten Durchgang wird sein, welchem Team es gelingt, das nötige Schäuferl nachzulegen. Denn spielerisch war bislang, wenig bis nichts vernehmbar. Die Lieferinger haben nach dem Gelb/Roten Softic-Platzverweis (45.), nun den Vorteil, eine ganze Hälfte lang in Überzahl spielen zu können. Den "Jungbullen" gelingt es, sich einen optischen Vorteil zu erarbeiten. Aber die Juniors OÖ verstehen es, auch mit einem Spieler weniger, nichts anbrennen zu lassen. 58. Minute: Dorgeles mit dem starken Abschluss, aber Gästekeeper Tobias Lawal reagiert hervorragend. Ebenso in der 70. Minute bei einem Kjærgaard-Schuss aus 16 Metern. So beginnt dem Titelaspiranten mehr und mehr die Zeit davonzulaufen. Zumeist mangelt es am finalen Pass bzw. lassen die Lieferinger diesmal im entscheidenden Moment die nötige Präzision vermissen. In der 85. Minute ist es der eingewechselte Havel, der aus aussichtsreicher Position, die Chance auf das 1:0 ungenützt lässt. In der 87. Minute werden die Juniors OÖ dann wohlweislich doch noch um die Früchte ihrer Arbeit gebracht. Einen zur Mitte gezirkelten Dedić-Freistoßball setzt Alexander Prass, seit der 62. Minute im Spiel, per Kopf zum 1:0 in den Kasten. Aber die Juniors OÖ wissen eine Antwort zu geben: 94. Minute: Michlmayr knallt Guindo das Leder an die Hand. Für den Unparteiische reicht das zu einem Strafstoß: Müller nützt die Gelegenheit und markiert den 1:1-Spielendstand. Für die Lieferinger geht es am Wochenende in Kapfenberg weiter. Ankick ist am Freitag, 23. April um 18:30 Uhr. Für die Juniors OÖ geht es dann am Samstag, 24. April um 14:30 Uhr in Dornbirn wieder um Meisterschaftspunkte.

FC LIEFERING - FC JUNIORS OÖ 1:1 (0:0)

Das.Goldberg Stadion, keine Zuseher, SR: Ciochirca - Höfler - Kudic (Stmk.)

FC Liefering: Stejskal, Wallner, Guindo, Affengruber, Diambou (62. Prass), Kjærgaard, Major (62. Dedić), Aigner, Dorgeles (62. Forson), Svoboda (68. Havel), Šeško (81. Reischl)

FC Juniors OÖ: Lawal, Softic, Würdinger, Wallquist, Wild, Valencia (14. Sulejmanovic), Oh, Hong (81. Benko), Plojer (62. Succar), Müller, Altunbas (62. Michlmayr)

Torfolge: 1:0 (87. Prass), 1:1 (94. Müller/Elfer)

Gelbe Karten: Dedić bzw. Softic, Müller

Gelb/Rote Karte: Softic (45. Juniors)

stärkste Spieler: Guindo, Affengruber, Aigner bzw. Lawal, Würdinger, Wild

Stimmen zum Spiel:

Matthias Jaissle, Trainer Liefering:

„Es ist einfach bitter, in der Nachspielzeit den Ausgleich zu kassieren. Trotzdem müssen wir mit dem Ball im letzten Drittel effektiver sein, um gegen zehn Mann die drei Punkte zu holen.“

Andreas Wieland, Trainer Juniors OÖ:

“Nach der sehr ärgerlichen Niederlage am Wochenende zeigte die Mannschaft heute trotz Unterzahl eine grandiose Reaktion. Dieser Punkt wird uns viel Kraft für die bevorstehenden Aufgaben geben.”

ZUM 2. Liga Live Ticker

Photocredit: GEPA-pictures/David Geieregger

by: Ligaportal/Roo