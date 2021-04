Im Nachtragspiel der 19. Runde empfing der SKU Ertl Glas Amstetten den Tabellenführer FC Blau Weiss Linz. Die Brunmayr-Elf wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und fuhr einen ungefährdeten 2:0-Auswärtssieg ein. Die Tore erzielten Kristijan Dobras und Fabian Schubert, beide verzeichneten zudem einen Assist. Durch den Sieg bauen die Linzer die Tabellenführung auf fünf Punkte aus.

Dobras mit der Halbzeitführung

Wie zu erwarten war, machten die Blau-Weißen das Spiel, die SKU konzentrierte sich zunächst hauptsächlich auf die Defensivarbeit. Nichtsdestotrotz kamen die Amstettner zu guten Einschussmöglichkeiten und gestalteten das Spiel offen: Grasegger näherte sich per Kopf erstmals an das Linzer Tor an (16.), wenig später tauchte auch Peham gefährlich vor dem Kasten auf (20.). Doch auch die Elf von Ronald Brunmayr wachte nach einigen wenig brauchbaren Aktionen in der Offensive aus dem Dornröschenschlaf auf - und kam durch Surdanovic zur ersten wirklich brauchbaren Möglichkeit. Amstetten-Keeper Verwüster machte das kurze Eck aber gut zu und verhinderte die Linzer Führung (31.). Die fiel aber wenig später durch Kristijan Dobras: Nachdem die Gastgeber es verpassten, die Kugel aus der Gefahrenzone zu befördern, steckte Schubert das Leder zu seinem Mitspieler durch. Dobras netzte dann allein gegen Verwüster zur 1:0-Halbzeitführung ein (37.).

Schubert trifft schon wieder

Nach dem Seitenwechsel zeigten beide Mannschaften lange nicht das ganz große Spektakel, neutralisierten sich weitesgehend im Mittelfeld. Amstetten spielte zwar weiterhin engagiert, die Blau-Weißen hatten das Spielgeschehen aber im Griff und ließen nur wenig zu. Einer jedoch machte - man möge fast sagen: natürlich - noch sein Tor. Denn Fabian Schubert besorgte in der 61. Spielminute die Entscheidung. Nachdem Schubert in der ersten Halbzeit noch Dobras bedient hatte, drehten die beiden nach einem clever gespielten Angriff den Spieß einfach um. Dobras spielte den Ball mit etwas Glück in die Mitte, der Topstürmer der zweiten Liga versenkte den Ball in gewohnter Manier zum 0:2. Die Oberösterreicher brachten das Ergebnis anschließend problemlos über die Zeit. Der 2:0-Sieg ist gleichbedeutend mit der ausgebauten Tabellenführung: Die Brunmayr-Elf lacht nun fünf Zähler vor Lafnitz von der Tabellenspitze.

2. Liga, 19. Runde

SKU Ertl Glas Amstetten - FC Blau Weiss Linz 0:2 (0:1)

Ertl Glas-Stadion; 0 Zuschauer; SR Talic

Tore: 37. Kristijan Dobras, 61. Fabian Schubert

Startelf Amstetten: Verwüster - Grasegger, Dirnberger, Stark, Puchegger, Ammerer, Wurm, Scharner, Lichtenberger, Peham, Kovacec

Startelf BW Linz: Schmid - Felix Strauss, Mitrovic, Wimmer, Schantl, Gemicibasi, Pomer, Brandner, Dobras, Surdanovic, Schubert

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: Harald Dostal/fodo.media