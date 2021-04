Der SKU Amstetten hat seinen Negativlauf in der 2. Liga (sechs Niederlagen in Folge) beendet und erstmals seit dem 13. März wieder gepunktet. Die Niederösterreicher lagen gegen die Young Violets dank eines frühen Treffers von David Peham (17.) lange in Führung, ehe Anouar El Moukhantir spät für den Ausgleich sorgte (85.).

Peham schießt Amstetten in Front - Verwüster hält die Null

Die Gäste aus Amstetten mussten bereits früh im Spiel einen herben Rückschlag hinnehmen: Kapitän Matthias Wurm konnte verletzungsbedingt nicht weitermachen. An seiner Stelle kam Daniel Scharner ins Spiel (8.). Kurz zuvor hatte es Can Kurt mit einem Schuss aus großer Distanz probiert, doch der Ball segelte knapp über die Querlatte.

Kurz nach dem Wechsel aufseiten von Amstetten fanden die Jungveilchen die erste Topchance der Partie vor: Muharem Huskovic tankte sich von der Mittellinie nach vorne und kam plötzlich freistehend von Dennis Verwüster zum Abschluss, doch der Amstetten-Goalie rettete mit einer starken Fußabwehr.

Besser machte es David Peham auf der anderen Seite: Valentin Grubeck hatte auf Strafraumhöhe das Auge für den Goalgetter der Amstettner, der mit einem flachen, scharfen Schuss ins lange Eck zur Führung traf - 0:1 (17.). Kurz darauf fand Apollonio eine Ausgleichschance vor, doch Verwüster war wie schon gegen Huskovic zur Stelle (21.). Dass die Niederösterreicher die erste Halbzeit ohne Gegentor überstanden, verdankten sie Schlussmann Verwüster.

El Moukhantir sorgt für den späten Ausgleich

Kurz nach dem Seitenwechsel musste Dennis Verwüster erneut retten: Der Amstetten-Goalie war bei einem Schuss von Huskovic zur Stelle (48.). Nach etwas mehr als einer Stunde fand Peham die Riesenchance auf das 2:0 vor, doch der 29-Jährige köpfelte Gindl den Ball aus kurzer Distanz genau in die Hände.

In der Schlussphase legten die Hausherren nochmal einen Zahn zu und wurden für die Bemühungen belohnt: Huskovic bediente El Moukhantir mit einem Pass in den Rückraum. Der Kapitän der Young Violets hatte Zeit und vollendete mit einem überlegten Schuss zum 1:1 (85.).

Die Gäste aus Amstetten drängten in der Schlussphase auf den Ausgleich. Den hatte Patrick Puchegger auf dem Kopf, doch der Verteidiger haute den Ball nach einer Freistoßhereingabe hauchzart vorbei (90.+2).

2. Liga, 25. Runde

Young Violets - SKU Amstetten 1:1 (0:1)

Generali-Arena, Wien; 0 Zuschauer; SR Jandl

Tore: El Moukhantir (85.) bzw. Peham (17.)

Startelf Young Violets: Gindl; Apollonio, Martschinko, Meisl, Prokop, Bejic, Braunöder, El Moukhantir, Smrcka, Huskovic, Keles

Startelf Amstetten: Verwüster; Deinhofer, Puchegger, Stark, Ammerer, Grubeck, Kovacec, Kurt, Wurm, Ouedraogo, Peham

Gelbe Karten: Stark (42.), Kovacec (45.), Scharner (75.) - alle Amstetten

von Ligaportal; Fotos: Josef Parak