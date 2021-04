Beim Nachtragsspiel aus dem 23. Spieltag traf am Dienstag in der 2. Liga, der FC Liefering auf die Young Violets. Und dabei lief der Motor der "Jungbullen", nach einer kurzen Anlaufzeit, einmal mehr auf Hochtouren. Die Bilanz der letzten Partien kann sich wahrlich sehen lassen: 9 Spiele - 23 Punkte, bei 25:6-Toren. In dieser Verfassung darf man den Lieferingern fünf Runden vor Saisonende durchaus den Meistertitel zutrauen. Die jungen Austrianer mussten nach sechs unbesiegten Begegnungen in der Fremde, nun zur Kenntnis nehmen, dass der Gegner, zumindest schon einen Schritt weiter ist.

(In den ersten 20 Minuten können Esad Bejić und Kollegen noch mit den "Jungbullen" Schritt halten, dann aber geht es Schlag auf Schlag)

Die Gäste geben anfangs eine gute Figur ab

Die Suchard-Truppe sucht ihr Heil vom Start weg in der Offensive. Und die "Jungveilchen" stellen sich dabei sehr geschickt an. Da sind schon einmal die Künste von Torhüter Stejskal gefragt, der einen Rückstand des Gastgebers verhindern kann. In dem Moment als Liefering mehr Zugriff auf das Spiel bekommt, gelingt es den Gästen in Führung zu gehen. 16. Minute: El Moukhantir glänzt dabei als Vorbereiter, dann kann sich der 18-jährige Muharem Huskovic, mit dem 0:1 in die Schützenliste eintragen. Was nachfolgend dazu führt, dass die Heimischen fortan das Heft in die Hand nehmen bzw. wird das Gegenüber nun gehörig unter Druck gesetzt. Über eine halbe Stunde gelingt es den Suchard-Schützlingen sich schadlos zu halten, dann aber muss man sich der Lieferinger Einsatzbereitschaft beugen. 35. Minute: Nach Kjærgaard-Assist, ist es Šeško, der für den 1:1-Ausgleich verantwortlich zeichnet. 39. Minute: Diesmal ist es Elias Havel, der Gästekeeper Ammar Helac keine Chance lässt - Halbzeitstand: 2:1.

(Liefering-Stürmer Benjamin Šeško trifft gegen die Young Violets gleich viermal. Das wird wohl auch beim "Bullencoach" Jesse Marsch nicht unbemerkt vorbeigehen)

Benjamin Šeško mit den Toren 11, 12, 13 und 14

Der zweite Gegentreffer kurz vor dem Pausenpfiff zeigt nun im zweiten Durchgang doch Wirkung bei den "Violetten". Nun sind es doch die Salzburger, die uneingeschränkt das federführende Team sind. Vorerst können die Gäste noch Schlimmeres verhindern, aber dann trifft die Austrianer das Damoklesschwert. Und das mit voller Wucht, denn der 17-jährige Slowene Benjamin Šeško schnürt innerhalb von nur zwölf Minuten einen lupenreinen Hattrick. In der 55., 59. und 67. Minute aus einem Elfmeter, versenkt der umtriebige Angreifer, das Spielgerät im Netz. Wächst da etwa der nächste rotzfreche Stürmer im "Bullenstall" heran? Bei den Young Violets war nach dem 5:1 der Ofen verständlicherweise kalt. Was zu Beginn noch ein klein wenig nach einer Überraschung aussieht, endet schlussendlich doch noch in einer klaren Leermeldung. Zu guter Letzt bleibt es dann beim 5:1-Spielendstand. Weiter geht es für Lieferinger am Freitag, 30. April um 18:10 Uhr mit dem Heimspiel gegen Dornbirn. Die Young Violets gastieren dann um 18:30 Uhr in Lafnitz.

FC LIEFERING - YOUNG VIOLETS 5:1 (2:1)

Das.Goldberg Stadion, keine Zuseher, SR: Altmann - Sabanovic - Beganovic (Tirol)

FC Liefering: Stejskal, Wallner, Okoh, Dedić, Guindo (69. Böckle), Prass, Kjærgaard (46. Reischl), Forson (74. Major), Aigner, Šeško (69. Dorgeles), Havel (62. Svoboda)

Young Violets: Helac, Prokop, Apollonio (67. Macher), Meisl, Radulović (60. Hahn), Braunöder, Keles (60. Feiertag), Bejić, Huskovic, El Moukhantir, Mester (77. Schoissengeyr)

Torfolge: 0:1 (16. Huskovic), 1:1 (35. Šeško), 2:1 (39. Havel), 3:1 (55. Šeško), 4:1 (59. Šeško), 5:1 (67. Šeško/Elfer)

Gelbe Karte: Svoboda (Liefering)

stärkste Spieler: Wallner, Prass, Šeško bzw. Huskovic, Meisl

Stimme zum Spiel:

Matthias Jaissle, Trainer Liefering:

"Wir sind schwer in die Partie gekommen, die Young Violets haben uns vor eine große Herausforderung gestellt. Wir hatten in den ersten 20 Minuten oft das Nachsehen und sind auch verdient in Rückstand geraten. Unser Team hat dann eine Reaktion gezeigt, wir wurden griffiger und waren gegen den Ball gemeinsam als Team unterwegs. Wir haben uns dadurch von Minute zu Minute besser ins Spiel zurückgekämpft, am Ende absolut verdient gewonnen und die nächsten drei Punkte eingefahren."

Photocredit: GEPA-pictures/Harald Steiner

by: Ligaportal/Roo