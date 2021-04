Am 26. Spieltag traf in der 2. Liga der FC Juniors OÖ auf den SK BMD Vorwärts Steyr. Und dabei war es in der ersten Hälfte die Talenteschmiede des LASK, die die federführende Mannschaft war. Aber mit vereinten Kräften gelang es den Steyrern die Null zu halten. Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gäste in einem anderen Gewand. Plötzlich gelang sehr viel, auch mit dem Toreschießen wurde nicht mehr gegeizt. Letztendlich fuhr Vorwärts einen durchaus verdienten Auswärtsdreier ein. Der doppelt zählt, eben weil es ein Derby war.

(Über die gesamte Spieldistanz hinweg war es zu hartumkämpften Zweikämpfen gekommen)

Die Juniors OÖ sind das zielstrebigere Team

Bei diesem OÖ-Derby scheint soweit jeder Spielausgang vorstellbar. Der Tabellen-Achte, die Juniors OÖ, zählen zu den unberechenbarsten Teams in der Liga. Zuletzt war man in Dornbirn mit dem 3:0-Sieg wieder voll im Aufwind. Aber auch bei Steyr geht es auf und ab. Einer Durststrecke, mit 7 Spielen ohne Sieg, folgen drei Dreipunkter bzw. setzt es in den letzten Wochen wieder zwei Leermeldungen. Zu Beginn der Begegnung sind es die Hausherren, die sehr darum bemüht sind, das Spiel zu bestimmen. Aber wirklich vielversprechende Torchancen sind dabei Mangelware. Was auch damit zu tun hat, dass sich die Milot-Truppe geschickt zu verteidigen weiß. Einzig Ex-Steyr-Akteur Sulejmanovic macht in der 10. Minute mit einem Distanzschuss auf sich aufmerksam. Mit Fortdauer des Spieles nehmen dann die Gäste wahr, dass die Juniors OÖ nur mit Wasser kochen. Was sich daran bemerkbar macht, dass nun auch die Gäste in der Offensive wesentlich aktiver zuwerke gehen. Auch Steyr versucht es aus der Ferne, aber die Schüsse von Martinović (15.) und González Paz (27.), bringen nicht den gewünschten Erfolg. In der Schlussphase finden die Wieland-Mannen zweimal die Gelegenheit die Führung vor. Zuerst verabsäumt es Hyun-seok Hong die Hausherren in Führung zu bringen (39.). Dann kommt die 44. Minute: Was für eine Granate! Jan Boller zieht von halb-links etwas in die Mitte und zieht aus 25 Metern ab. Keeper Bernhard Staudinger hat keine Chance, doch die Querlatte verhindert das 1:0 für die Juniors. - Halbzeitstand: 0:0.

(Vorwärts Steyr hat im zweiten Durchgang gleich dreimal die Gelegenheit über einen Torerfolg zu jubeln)

Vorwärts Steyr trifft gleich dreimal ins Schwarze

Die Frage die sich nun im zweiten Durchgang vordergründig stellt ist, ob es der Gastgeber schafft, diesen Schwung jetzt auch nach dem Seitenwechsel an den Tag zu legen. Steyr wird wohl einen Gang höher schalten müssen, will man nicht punktelos die Heimreise antreten müssen. Was auch ausgeführt wird, denn in der 48. Minute gelingt es Vorwärts mit 0:1 in Führung zu gehen. Langer Ball der Gäste in die Spitze. Zuerst scheitert Josip Martinović an Keeper Polster, dann rettet das Aluminium für die Juniors, schlussendlich bringt Paul Sahanek das Leder im Heim-Tor unter. Wovon sich die Juniors OÖ aber unbeeindruckt zeigen. 52. Minute: Der Ball kommt auf den rechten Flügel. Von dort wird eine perfekte Flanke in das Zentrum geschlagen. Der Japaner Keito Nakamura taucht alleine vor Keeper Staudinger auf - drin die Kugel - 1:1. Jetzt nimmt das OÖ-Derby so richtig Fahrt auf - beiderseits hat man die Fühler nach drei Punkte ausgestreckt. 59. Minute: Der Platzherr trifft zum zweiten Mal Aluminium, diesmal steht Patrick Plojer im Mittelpunkt des Geschehens. In der 64. Minute legt Steyr wieder vor, Alberto Prada verwertet einen Foulelfmeter sicher zum 1:2. Plojer lässt nachfolgeld die Gelegenheit auf das 2:2 ungenützt (74.). Steyr aber agiert witerhin sehr abgebrüht - 77. Minute: Martinović bringt von rechts einen guten Stanglpass in die Mitte. Am zweiten Pfosten kommt dann Pascal Hofstätter, gerade erst eingewechselt, unbedrängt zum Ball - aus kurzer Distanz markiert der 22-jährige das 1:3. Was dann auch die Entscheidung war. Steyr fährt dank einer bärenstarken zweiten Hälfte verdient drei Punkte ein - Spielendstand: 1:3. In der nächsten Runde gastieren die Juniors OÖ am Sonntag, 9. Mai um 10:30 Uhr bei der Klagenfurter Austria. Vorwärts Steyr besitzt bereits am Freitag, 7. Mai mit der Startzeit um 18:30 Uhr das Heimrecht gegen Liefering.

FC JUNIORS OÖ - SK VORWÄRTS STEYR 1:3 (0:0)

Raiffeisen Arena, keine Zuseher, SR: Gmeiner - F. Tekeli - Borucki (NÖ)

FC Juniors OÖ: Polster, Softic, Wallquist (67. Michlmayr), Wild, Boller, Hong (86. Würdinger), Plojer, Müller, Sulejmanovic, Succar (76. Aigner), Nakamura (67. Benko)

SK Vorwärts Steyr: Staudinger, Pašić, Sahanek, Prada, Seiwald, Martić, González Paz, Martinović, Brandstätter (84. Bilic), Himmelfreundpointner (63. Hofstätter), Monsberger (46. Ablinger)

Torfolge: 0:1 (48. Sahanek), 1:1 (52. Nakamura), 1:2 (64. Prada/Elfer), 1:3 (77. Hofstätter)

Gelbe Karten: Benko bzw. Martic, Bilic

stärkste Spieler: Boller, Plojer bzw. Sahanek, Martić, Martinović

Stimme zum Spiel:

Andreas Milot, Trainer Steyr:

„Wir haben es heute sehr gut gemacht, aber auch bei den drei Alutreffern Glück gehabt. Es war wichtig, dass wir nach den zwei Niederlagen wieder angeschrieben haben.“

