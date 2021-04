Der FC Blau-Weiß Linz hat seine unglaubliche Siegesserie ausgebaut und den zehnten Dreier in Serie eingefahren. Die Linzer feierten am Freitag daheim gegen den FAC einen ungefährdeten 2:0-Sieg. Blau-Weiß bleibt mit zwei Punkten Vorsprung auf Liefering Tabellenführer und befindet sich weiter auf Kurs Richtung Meistertitel in der 2. Liga. Der FAC liegt mit 29 Punkten auf Rang elf.

Fabian Schubert bringt Blau-Weiß mit seinem 31. Saisontor in Führung

Der Tabellenführer startete sehr engagiert und übernahm gleich von Beginn an das Kommando: Nach einer kurz abgespielten Ecke landete der Ball bei Philipp Pomer, dessen Schuss aus 20 Metern knapp über das Tor zog (3.). Zehn Minuten später schnappte sich Turgay Gemicibasi den Ball, um einen seiner gefürchteten Freistöße auf das Tor der Wiener zu bringen, doch der Versuch des Deutsch-Türken ging knapp drüber. Die Gäste aus der Bundeshauptstadt machten das Zentrum gut dicht und lauerten auf Umschaltsituationen.

Die besseren Torchancen fanden aber die Oberösterreicher vor: Surdanovic spielte das Leder steil auf Schubert, der halblinks im Strafraum das lange Eck anvisierte, doch sein Schuss ging knapp am Tor vorbei (20.). Der Tabellenführer kombinierte sich zwar gefällig ins Angriffsdrittel, doch an vorderster Front fehlte heute etwas die Effizienz und Genauigkeit im Abschluss.

In der 30. Minute brachte Schubert einen Freistoß aus 25 Metern direkt auf das Tor der Wiener, das von Jenciragic in dieser Aktion mit etwas Mühe sauber gehalten werden konnte. Kurz darauf wurde Fabian Schubert im Strafraum von Strmsek zurückgezogen - Referee Daniel Pfister entschied zu Recht auf Strafstoß für die Hausherren. Goalgetter Schubert trat freilich selbst an und verwandelte ganz sicher - 0:1 (32.). Saisontor Nummer 31 für den 26-jährigen Kärntner.

Der FAC präsentierte sich in der Schlussphase der ersten Halbzeit etwas mutiger, wenngleich die letzten beiden Abschlüsse vor der Pause den Hausherren gehörten. Zunächst scheiterte Surdanovic an Jenciragic, ehe der FAC-Goalie einen Flachschuss von Gemicibasi entschärfte.

Nicolas Wimmer sorgt per Kopf für die Vorentscheidung

Nico Pichler, der in der Halbzeitpause für Elias Felber ins Spiel gekommen war, fand in der 49. Minute die bis dato größte Möglichkeit für die Floridsdorfer vor: Über Umwege gelangte das Leder in den Rückraum des Strafraums, wo Pichler völlig unbedrängt abziehen konnte. Der Halbvolley ging aber über das Tor. Die Wiener waren zu Beginn der zweiten Halbzeit das aktivere und etwas druckvollere Team.

Marco Krainz schwächte seine Mannschaft allerdings, indem er sich nach einem Foul an Pomer seine zweite gelbe Karte in diesem Spiel abholte und nach 60 Minuten vorzeitig unter die Dusche musste. Wenige Augenblicke später erhöhten die Linzer auf 2:0. Gemicibasi zirkelte einen Corner in gewohnter Präzision in den Strafraum, wo sich Nicolas Wimmer hochschraubte und per Kopf zum 2:0 einnetzte (63.). Drei Minuten später hatte Michael Brandner den Torschrei bereits auf den Lippen, doch Jenciragic konnte den Einschlag ins linke Kreuzeck spektakulär verhindern (66.).

Die Linzer drückten in der Schlussphase auf den dritten Treffer, aber letztlich blieb es beim hochverdienten 2:0-Heimerfolg. Damit zog Blau-Weiß Linz mit der Admira gleich, die im Jahr 2000 mit zehn Siegen in Folge die bisher längste Siegesserie in der 2. Liga aufstellte.

2. Liga, 26. Runde

FC Blau-Weiß Linz - FAC 2:0 (1:0)

Hofmann Personal Stadion, Linz; 0 Zuschauer; SR Pfister

Tore: Schubert (32./Elfmeter), Wimmer (63.)

Startelf BW Linz: Schmid; Mitrovic, Felix Strauss, Wimmer, Gemicibasi, Brandner, Schantl, Dobras, Pomer, Surdanovic, Schubert

Startelf FAC: Jenciragic; Becirovic, Plavotic, Holzmann, Strmsek, Felber, Krainz, Sahanek, Rasner, Skrivanek, Jurdik

Gelb-Rot: Krainz (60.)

von Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media