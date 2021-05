Zur Sonntagsmatinee empfing der SK Rapid II den FC Wacker Innsbruck. In einer souveränen ersten Hälfte stellten die Tiroler früh auf 0:2 - ehe sie sich durch eine gelb-rote Karte selber schwächten. In den zweiten 45 Minuten scheiterte Rapid II dann mehrmals am starken Knaller - und der eigenen Chancenverwertung. Durch den Auswärtssieg steht die Bierofka-Elf wieder auf dem Relegationsplatz.

Ronivaldo in Spiellaune - Kopp mit Karten

Die erste Chance der Partie gehörte zwar den Gastgebern (Binder köpfte nach Savic-Flanke in der 4. Spielminute neben das Tor) - doch die Innsbrucker dominierten das Spiel anschließend vollkommen. Nach einer Ecke von Aydin bediente Ronivaldo per Kopf Marco Holz, dieser drückte den Ball über die Linie (12.). Nach dem frühen Führungstreffer störten die Tiroler den Gegner immer wieder klug im Spielaufbau. Kompaktes Verschieben, blitzschnelles Pressing - und dann ging es über die Außen. So auch beim 2:0: Ronivaldo mit der Balleroberung, ein Aydin-Lochpass findet Fridrikas, der die Linie entlangsprintet, einen Gegenspieler aussteigen lässt, vor's Tor legt - und der spielfreudige Ronivaldo verwertete eiskalt zum 0:2 (21.). Und hätte der Brasilianer in der 30. Minute einen Ball nach Holz-Hereingabe aus der Drehung nicht nur neben den zweiten Pfosten gesetzt - alles wäre entschieden gewesen. So aber musste Wacker-Youngster Florian Kopp innert sechs Minuten gleich zwei Mal ein Foul ziehen, um einen Rapid-Konter zu unterbinden - und sah jeweils Gelb. Der FC Wacker musste also noch eine ganze Halbzeit in Unterzahl bestreiten.

Eine Partie mit ordentlich Feuer

Mit einem Mann mehr hatten die Jungrapidler natürlich mehr Spielanteile, der FC Wacker konzentrierte sich vermehrt auf's Verteidigen - hatte durch Ronivaldo (verpasste in der 50. Minute aus aussichtsreicher Position nur knapp den Ball) aber sogar noch die Chance auf's 3:0. Die Rapidler im Gegenzug hätten mehrmals verkürzen können - Marco Knaller aber zeigte sich in Topform. Einen tollen Bozic-Freistoß drehte er zunächst stark um den Pfosten (48.). Einen Savic-Volley entschärfte er mit einer guten Reaktion aus wenigen Metern (63.). Und in der 69. Minute hatten die Hütteldorfer auch noch Pech: Nach Sulzbacher-Flanke köpfte Binder den Ball nur an die Latte. In der 76. schepperte es dann erneut: Binder und Knaller kollidierten im Luftduell, beide mussten benommen ausgewechselt werden. Auch Sulzbacher musste in der 83. Minute nach einem Zweikampf verletzt raus. Und um das Drama in den Schlussminuten noch perfekt zu machen, gab Schiedsrichter Talic nach einem Foul im Wacker-Strafraum auch noch Strafstoß. Der eingewechselte Strunz vergab diesen allerdings in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Der FC Wacker rettete das 2:0 somit auch in Unterzahl über die Zeit - und zieht wieder bis auf einen Punkt Vorsprung an Klagenfurt vorbei.

2. Liga, 26. Runde

SK Rapid II - FC Wacker Innsbruck 0:2 (0:2)

Allianz Stadion; 0 Zuschauer; SR Talic

Tore: 12. Marco Holz, 21. Ronivaldo

Gelb-Rote Karte: 43. Florian Kopp (Wacker Innsbruck/wiederholtes Foulspiel)

Startelf Rapid II: Hedl - Eggenfellner, Dojakovic, Savic, Wunsch, Sulzbacher, Binder, Bosnjak, Schuster, Kanuric, Querfeld

Startelf Innsbruck: Knaller - Grujcic, Hupfauf, Joppich, Kopp, Jamnig, Aydin, Hubmann, Holz, Fridrikas, Ronivaldo

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: Harald Dostal/fodo.media