Nach zuletzt zehn Siegen in Serie musste der FC Blau-Weiß Linz in der 27. Runde der 2. Liga den ersten Punktverlust seit dem 26. Februar hinnehmen. Die Linzer kamen im Heimspiel gegen den SV Lafnitz nicht über ein torloses Remis hinaus.

Blau-Weiß Linz hat das Spielgeschehen fest im Griff

Der FC Blau-Weiß Linz erwischte auch ohne Torjäger Fabian Schubert, der wegen Leistenproblemen ausgefallen war, den besseren Start. Bereits nach einer Minute zog Dobras nach Gemicibasi-Vorlage ab, doch der Schuss aufs kurze Eck ging daneben. Kurz darauf reklamierten die Hausherren nach einem Rempler von Wohlmuth an Surdanovic auf Elfmeter, doch die Pfeife von Referee Altmann bliebt stumm - eine vertretbare Entscheidung.

Und die Linzer blieben weiter aktiver: Nach einer Ecke von Gemicibasi kam der Ball über Umwege zu Felix Strauss, der aus wenigen Metern zum Abschluss kam. Sein Versuch rauschte aber drüber (9.). Während die Oberösterreicher das Spiel kontrollierten, konnten die Oststeirer nur selten für Entlastung sorgen. In der 21. Minute fanden die Gastgeber eine Topchance vor: Kostic arbeitete sich über die rechte Seite nach vorne und bediente Michael Brandner im Zentrum, der das linke Kreuzeck knapp verfehlte. Vier Minuten später verhinderte Lafnitz-Goalie Zingl ein Eigentor durch Wohlmuth, der den Ball gefährlich mit der Brust Richtung eigenes Tor gelenkt hatte.

Gegen Ende der ersten Hälfte fanden die Oststeirer etwas besser rein und kamen auch zu einer Tormöglichkeit: In der 31. Minute kam Philipp Wendler halbrechts im Strafraum zum Abschluss, setzte diesen aber knapp am Tor vorbei. Schlussendlich gingen die ersten 45 Minuten torlos zu Ende.

Starker Hagel sorgt für Spielunterbrechung - Keine Tore in Halbzeit zwei

Unmittelbar nach Wiederbeginn gab Kristijan Dobras einen guten Schuss von der Strafraumgrenze ab, doch Lafnitz-Goalie Zingl war auf dem Posten und konnte parieren (47.). Zehn Minuten später kam Dobras erneut zum Abschluss, der diesmal aber knapp am Tor vorbei ging (58.). Kurz darauf unterbrach Schiedsrichter Walter Altmann die Partie, nachdem es in Linz zu hageln begonnen hatte.

Nach einer fünfminütigen Unterbrechung konnte das Spiel fortgesetzt werden. Zwar waren die Linzer weiterhin spielbestimmend, doch im Spiel nach vorne fehlte den Blau-Weißen der nötige Zug.

Dafür fanden die Gäste in der 78. Minute eine Großchance vor: Julian Tomka stieg nach einer Hereingabe hoch und köpfelte auf das Tor von Schmid, der geschlagen gewesen wäre, aber Kristijan Dobras konnte per Kopf klären. Wenig später hatte Surdanovic den Führungstreffer auf dem Fuß, doch Lafnitz-Keeper Zingl konnte sich erneut auszeichnen und hielt sein Tor sauber. In der 88. Minute tankte sich der eingewechselte Oliver Filip über links durch, setzte seinen Schuss aber knapp links vorbei.

2. Liga, 27. Runde

FC Blau-Weiß Linz - SV Lafnitz 0:0

Hofmann Personal Stadion, Linz; 0 Zuschauer; SR Altmann

Live-Ticker Blau-Weiß Linz vs. SV Lafnitz

Startelf BW Linz: Schmid; Mitrovic, Felix Strauss, Wimmer, Gemicibasi, Brandner, Dobras, Kostic, Pomer, Schantl, Surdanovic

Startelf Lafnitz: Zingl; Grasser, Pfeifer, Tomka, Umjenovic, Wohlmuth, Gremsl, Fadinger, Koch, Kröpfl, Wendler

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Fotos: Harald Dostal/fodo.media