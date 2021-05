Das Spitzenspiel der 27. Runde in der 2. Liga fand am Innsbrucker Tivoli statt. Der FC Wacker Innsbruck empfing den GAK 1902 - ein Sieg für die Tiroler war Pflicht - sie wollten mit dem nächsten Dreier Verfolger Austria Klagenfurt hinter sich lassen. Allerdings war man vor dem GAK gewarnt - die Roten hatten gerade gegen vermeintlich stärkere Gegner immer wieder für Überraschungen gesorgt. In einem sehr schnellen und hochklassigem Spiel blieben die Tiroler ihrer Favoritenrolle aber gerecht und gewannen am Ende mit 5:1 und das obwohl der GAK phasenweise die Partie sogar bestimmte.

Ronivaldo war heute der Mann des Tages - er versenkte den Ball viermal in den Maschen

Die Begegnung begann mit einem Blitzstart für die Tiroler - nach exakt 53 Sekunden klingelte es zum ersten mal im Kasten der Grazer. Ein Eckball von links, ausgeführt von Fabio Viteritti, gelangte ins Zentrum - dort setzte sich Ronivaldo durch und erzielte per Kopf das 1:0 für den FC Wacker Innsbruck. Der GAK ließ sich aber aufgrund des Rückstandes nicht verunsichern und blieb fest im Spiel - ein Schuss von Martin Harrer in der 4. Minute ging nur knapp vorbei. Nahezu im Minutentakt waren jetzt Möglichkeiten auf beiden Seiten vorhanden - die beste in dieser Phase hatten die Grazer. Lukas Gabbichler setzte sich mit einem sehenswerten Dribbling durch und zog alleine in den Strafraum - der 22-jährige scheiterte aber dann im 1 gegen 1 am Heimkeeper mehr Keeper Alexander Eckmayr - der seinen Schuss fantastisch parierte. Im Gegenzug versuchte der Torhüter einen langen Abschlag in Richtung Spitze. Der Ball ging durch und fand mit Marco Holz einen Abnehmer - er bewies sich als Teamplayer und legte den Ball perfekt auf Ronivaldo ab - der Brasilianer ließ es sich nicht nehmen und drückte den Ball zum 2:0 über die Linie. Jetzt war wieder der GAK dran, zwei gute Möglichkeiten blieben von Martin Harrer aber ungenützt. Der Ball lief jetzt am Tivoli - das Spiel stand auf hohem Niveau und wurde von beiden Teams mit hohem Tempo geführt. Völlig entgegen dem Spielverlauf hatten die Gäste aus der Steiermark mehr Spielanteile. Die Heimischen hatten aber die besseren Chancen, bei einem Kopfball von Ronivaldo (29.) hatte Christoph Nicht alle Hände voll zu tun, um ihn parieren zu können, gleich darauf setzte der Brasilianer einen Kopfball an die Querlatte. In der 38. Minute meldete sich der GAK zurück - Martin Harrer servierte einen Zuckerpass in die Tiefe auf Dominik Hackinger - und er schob den Ball zum 2:1 Anschlusstreffer ins Tor. Nach 45 Minuten beendete Schiedsrichter Gabriel Gmeiner eine sehr unterhaltsame erste Hälfte mit dem Pausenstand von 2:1.

Trotz gutem Spiels der Grazer Athletiker waren die Gastgeber nicht zu biegen

Auch nach dem Wiederbeginn blieb die Begegnung rassig und temporeich - beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. In der 51. Minute bediente Martin Harrer seinen Mitstreiter Lukas Gabbichler, Keeper Alexander Eckmayr war aber gedankenschneller und entschärfte die Situation. In der 59. Minute hatten die Grazer zum zweiten mal Glück - Fabio Viteritti nagelte einen Freistoß aus rund 30 Metern direkt an die Querlatte. 60. Minute: Der GAK spielt sich auf halbrechts schön durch, Dominik Hackinger kommt aus guter Position zum Abschluss - scheitert aber am Tiroler Keeper. Wie man effizient Fussballspielt, das zeigten heute die Heimischen. In der 65. Minute bracht Viteritti eine Flanke auf den zweiten Pfosten - Ronivaldo versenkte das Runde mit der Hüfte im Eckigen und stellte auf 3:1. Aber der Brasilianer hatte heute noch nicht genug: In der 90. Minute wurde er von Atsushi Zaizen mustergültig bedient, löste sich geschickt und erhöhte mit dem 4:1 sein Torkontingent auf elf Treffer. In der Schlussminute leistete sich GAK-Goalie Christoph Nicht noch einen Patzer - er ließ einen Freistoß von Darijo Grujic aus - und der Ball landete zum 5:1 im Tor. Ein wichtiger Sieg für die Tiroler, mit diesen drei Punkten steht jetzt Verfolger Austria Klagenfurt am Sonntag gehörig unter Druck.

FC WACKER INNSBRUCK - GAK 1902 5:1 (2:1)

Torfolge: 1:0 (1. Ronivaldo ), 2:0 (13. Ronivaldo), 2:1 (37. Hackinger), 3:1 (65. Ronivaldo), 4:1 (90. Ronivaldo), 5:1 (93. Grujic)

Tivoli; 0; Gmeiner - Katholnig - Hartl

Aufstellungen:

Wacker Innsbruck: Alexander Eckmayr - Darijo Grujcic, Lukas Hupfauf (K), Alexander Joppich - Florian Jamnig (67. Kofler), Okan Aydin (55. Wallner), Fabio Viteritti (70. Martic), Clemens Hubmann, Marco Holz - Lukas Fridrikas (55. Zaizen), Ronivaldo Bernardo Sales

GAK 1902: Christoph Nicht - Thomas Zündel, Lukas Graf, Marco Sebastian Gantschnig, Josef Weberbauer - Gerald Nutz, Dominik Hackinger , Martin Harrer (82. Smoljan), Marco Perchtold (K), Thomas Fink, Lukas Gabbichler (82. Kiedl)

Stimmen zum Spiel:

Ronivaldo, Spieler Wacker Innsbruck:

"Heute war mein Tag. Der Sieg war sehr wichtig aber wir haben noch einige schwierige Spiele und müssen so weiter machen."

Daniel Bierofka, Trainer Wacker Innsbruck:

"Wir hatten nach dem 2:0 kein aggressives Auftreten mehr. Danach haben wir unsere Taktik ein wenig umgestellt und unsere Stürmer haben mehr Druck auf die Innenverteidigung ausgeübt. Das war das Erfolgsrezept."

Dominik Hackinger, Spieler GAK:

"Bis zum 1:2 waren wir gut im Spiel, hatten dann noch einige gute Möglichkeiten zum Ausgleich. Nach dem 1:3 fanden wir leider nicht mehr in die Partie. Das 1:5 war zu hoch, r Wacker Innsbruck hat aber verdient gewonnen."

Gernot Plassnegger, Trainer GAK:

"Wir haben es heute dem Gegner zu leicht gemacht, sind aber sicher unter unserem Wert geschlagen worden. Wir wollten nach der Pause auf das 2:2 spielen und haben dann durch ein dummes Tor das 3:1 bekommen. Danach haben wir leider die Köpfe hängen gelassen."

by René Dretnik

Foto: Daniel Schönherr

