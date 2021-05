In einem munteren Spiel trafen die Young Violets Austria Wien auf den FC Mohren Dornbirn 1913. Nach einem zwischenzeitlichen Drei-Tore-Vorsprung verkürzten die Jungveilchen gegen starke Dornbirner zwar noch auf 2:4. Aber ein überragender Bundschuh im Kasten der Gäste hielt den verdienten Auswärtsdreier für die Rothosen fest.

Muntere erste Hälfte

Die Rothosen zeigten sich in den Anfangsminuten unkonzentriert, bekamen dafür früh die Rechnung präsentiert. Nach einem Elferfoul von Bundschuh an Mester stellte Veilchen-Kapitän El Moukhantir per Strafstoß früh auf 1:0 (8.). Per Hacke besorgte Deniz Mujic aber in Windeseile in der 11. Spielminute den Ausgleich. Katnik bediente seinen Sturmpartner stark, der verwandelte eiskalt. Abermals Mujic (18.) und Katnik (26.) kamen nach Flanken noch zu guten Torchancen. Aber auch die Jungveilchen hatten ihre Möglichkeiten – Bundschuh hielt gegen Huskovic (20./Kopfball gegen die Laufrichtung)und Mester (21./per Fußabwehr) aber gleich zwei Mal super. Zudem kam auch Keles noch zu einer guten Möglichkeit, überlupfte aber Bundschuh - und das Tor. Besser machten es die Rothosen. Aus ähnlicher Position wie beim Ausgleichstreffer setzte sich der abermals starke Zimmerschied gegen drei Gegenspieler durch, bediente im Rückraum Wächter. Aus gut zwölf Metern versenkte der den Ball unhaltbar in den Maschen (36.).

Bundschuh hält den Dreier fest

Auch in die zweite Hälfte starteten die Young Violets besser - das Tor aber machten die Dornbirner. Shabani scheiterte zwar erst an Helac, der blitzschnell parierte – den Abpraller schweißte allerdings Katnik aus kurzer Distanz unter die Latte (52.). Zimmerschied schob nach einer verlängerten Ecke am zweiten Pfosten sogar noch zum 1:4 ein, wurde von den Veilchen dabei ganz alleine gelassen (60.). Das Spiel schien entschieden.

Nach einer Unachtsamkeit der Dornbirner Defensive erzielten die Jungveilchen aber noch das 2:4 durch Huskovic (76.). Ein überragender Bundschuh im Dornbirner Tor aber hielt den Sieg gleich doppelt fest: Gegen Huskovic er im Eins-gegen-Eins, nach einer El Moukhantir-Flanke mit einem überragenden Reflex gegen Schoissengeyr. In Überzahl (Macher sah nach einem Foul Gelb-Rot) brachten die Rothosen den Sieg aber über die Zeit und belohnten eine gute Leistung mit drei Punkten.

2. Liga, 27. Runde

Young Violets Austria Wien - FC Mohren Dornbirn 1913 2:4 (1:2)

Generali-Arena; 0 Zuschauer; SR Harkam

Tore: 8. Anouar El Moukhantir (Strafstoß), 76. Muharem Huskovic bzw. Deniz Mujic, 36. Stefan Wächter, 52. Lukas Katnik, 60. Tom Zimmerschied

Gelb-Rote Karte: Pascal Macher (YV, Unsportlichkeit)

Startelf Young Violets: Helac - Macher, Prokop, Radulovic, Braunöder, Keles, Bejic, Huskovic, El Moukhantir, Schoissengeyr, Mester

Startelf Dornbirn: Bundschuh - Jokic, Prirsch, Friedrich, Gurschler, Shabani, Joppi, Wächter, Katnik, Zimmerschied, Mujic

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: Harald Dostal/fodo.media