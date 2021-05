Am Samstagnachmittag empfing der SC Austria Lustenau den SKU Erlt Glas Amstetten im heimischen Planet Pure Stadion. Nachdem die Vorarlberger das Trainergespann Kiene/Tiefenbach entlassen hatten, zeigte sich gegen Amstetten der Trainereffekt: Nach zweifachem Rückstand drehten Gastgeber die Partie noch und siegten mit 4:2.

Chancen waren da - Tore aber (zunächst) nicht

Die Partie startete mit Chancen auf beiden Seiten. Ouedraogo hatte in der 14. Minute den Amstettner Führungstreffer auf dem Fuß, umkurvte Schierl - der Ball landete aber nur im Außennetz. Auch Lustenau kam gefährlich vor's gegnerische Tor: Verwüster hielt aber gegen Wallace (20.) und Tabakovic (24.). Und nach einem Zusammenspiel der Leihspieler Baiye und Jaby setzte zweitgenannter die Kugel ebenfalls knapp neben den Pfosten. Doch obwohl beide Mannschaften gute Akzente im Offensivspiel setzen konnten - die Tore sollten erst nach dem Seitenwechsel fallen.

Lustenau dreht das Spiel

Der erste Treffer des Spiels resultierte dabei aus einem Strafstoß: Baiye brachte Peham zuvor zu Fall, der Gefoulte verwandelte ganz sicher selber (49.). Quasi im Gegenzug trug sich Tabakovic in die Torschützenliste ein. Aus gut 18 Metern setzte der Schweizer den Ball in die Maschen (51.). Lustenau hatte Blut geleckt, wollte das 2:1. Doch abermals war es Verwüster, der gegen Baiye einen Ball per Glanzparade entschärfte. Und obwohl die Lustenauer das Spiel dominierten: Amstetten ging in Führung. Alin hatte viel Platz auf der Seite, brachte den Ball mustegültig an den zweiten Pfosten - dort musste Can Kurt nur mehr den Fuß hinhalten (62.). Zweimal hinten - und doch gab sich die Austria nicht auf. Wallace sorgte nach Ranacher-Flanke aus spitzem Winkel für den erneuten Ausgleich (68.). Tabakovic drehte dann das Spiel zugunsten der Grün-Weißen: Nach einer Baiye-Hereingabe verwertete er den Ball im zweiten Versuch (81.). Und Till Cissokho machte in der letzten Minute der regulären Spielzeit dann alles klar. Abermals sorgte zunächst Tabakovic für Gefahr, köpfte einen Eckball aber nur an die Stange. Den Abpraller schob Cissokho dann über die Linie. Ein abgefälschter Schagerl-Freistoß an die Querlatte sorgte in der fünften Minute der Nachspielzeit noch einmal für Gefahr - das Spiel war aber entschieden.

2. Liga, 27. Runde

SC Austria Lustenau - SKU Ertl Glas Amstetten 4:2 (0:0)

Planet Pure Stadion; 0 Zuschauer; SR Muckenhammer

Tore: 51. Haris Tabakovic, 68. Wallace, 81. Haris Tabakovic, 90. Till Cissokho bzw. 49. David Peham (Strafstoß), 62. Can Kurt

Startelf Lustenau: Schierl - Cissokho, Gmeiner, Marceta, Maak, Baiye, Jaby, Ranacher, Wallace, Grabher, Tabakovic

Startelf Amstetten: Verwüster - Kurt, Deinhofer, Stark, Ammerer, Alin, Wurm, Offenthaler, Peham, Kovacec, Ouedraogo

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: Harald Dostal/fodo.media