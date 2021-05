Keinen Sieger brachte das kleine Wiener Derby zwischen Rapid II und den Young Violets Austria Wien in der 28. Runde der 2. Liga hervor. Die beiden Rivalen trennten sich mit einem 1:1-Remis. Christoph Martschinko brachte die Jungveilchen kurz nach dem Seitenwechsel in Führung, ehe Oliver Strunz in der 61. Minute der Ausgleich gelang.

Durchwachsene erste Hälfte im Regen von Hütteldorf

Den ersten Schuss gaben die Gäste aus Favoriten ab: Csaba Mester probierte es mit einem Freistoß, doch Hedl war auf dem Posten (3.). Eine Minute später prüft Braunöder die Wachsamkeit des Rapid-Goalies (4.). Das kleine Wiener Derby gestaltete sich jedoch sehr zerfahren mit vielen Zweikämpfen.

In der 18. Minute näherten sich erstmals die Grün-Weißen an: Nicolas Binder probierte es mit einem Schuss aufs lange Eck, doch der Ball zischte knapp an der Stange vorbei (18.). Fünf Minuten später zog Bozic ab, aber auch sein Versuch verfehlte das Ziel knapp (23.).

Kurz vor dem Pausenpfiff fanden die Young Violets die bestes Torchance vor, als El Moukhantir alleine vor Hedl zum Abschluss kam, doch der Rapid-Keeper konnte sich mit einer starken Fußabwehr auszeichnen. Schlussendlich ging eine sehr durchwachsene erste Hälfte torlos zu Ende.

Schwungvolle zweite Hälfte

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel gingen die Jungveilchen in Front: Christoph Martschinko zog aus 23 Metern ab und versenkte das Leder mit einem Flachschuss im langen Eck - 0:1 (49.). Kurz darauf hätte Huskovic das 0:2 machen müssen, doch er setzte das Spielgerät völlig blank am leeren Tor vorbei.

Das Derby hat nun so richtig Fahrt aufgenommen und gestaltete sich viel interessanter als vor der Pause: In der 61. Minute gelang den Grün-Weißen der Ausgleich: Oliver Strunz zog im Strafraum ab und traf herrlich ins kurze Eck - 1:1 (61.). Wenig später hatte Strunz die Topchance auf das 2:1, doch Helac wehrte seinen Versuch stark ab (66.). Schlussendlich fanden sich beide Teams mit dem Unentschieden ab.

2. Liga, 28. Runde

SK Rapid II - Young Violets 1:1 (0:0)

Allianz-Stadion, Wien; 0 Zuschauer; SR Sadikovski

Live-Ticker Rapid II gegen Young Violets

Tore: Strunz (61.) bzw. Martschinko (49.)

Startelf Rapid II: Hedl; Bosnjak, Eggenfellner, Hajdari, Sulzbacher, Kanuric, Querfeld, Wunsch, Binder, Bozic, Strunz

Startelf Y. Violets: Helac; Apollonio, Martschinko, Schoissengeyr, Bejic, Braunöder, El Moukhantir, Fischerauer, Huskovic, Keles, Mester

Foto: Richard Purgstaller