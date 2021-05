Am 28. Spieltag traf in der 2. Liga der FC Mohren Dornbirn 1913 auf den SK BMD Vorwärts Steyr. Und dabei gab es für die Oberösterreicher nicht wirklich viel zu holen. Zwar verzeichnete man einen Alu-Treffer, danach aber hatten die Gäste ihr Pulver über weite Strecken verschossen. Zielorientierter gingen da die Hausherren zuwerke bzw. markierte man dann auch die nötigen Treffer. Was dann für die Dornbirner den 7. Tabellenplatz mit sich brachte. Steyr ist mit fünf Zählern weniger am Konto am 12. Rang antreffbar.

(Der 22-jährige Deutsche Tom Zimmerschied zeichnete in der 54. Minute für den zweiten Dornbirner Treffer verantwortlich)

Bei Dornbirn ist mehr Nachdruck gegeben

Beide Teams waren im Frühjahr unkonstant unterwegs, demnach ist auch kein Favorit vernehmbar. Die "Rothosen" sind zu Beginn die bemühtere Mannschaft, Mujic vertändelt die erste Torchance (6.). In der 9. Minute dann das erste Lebenzeichen der Milot-Truppe, als Monsberger nur den Torpfosten trifft. Das Spiel nimmt nachfolgend Fahrt auf, Prirsch ist es auf Seiten der Dornbirner, der in der 15. Minute eine Fernbombe zündet. Aber Steyr kann die Stirn bieten, nur mit Torgelegenheiten geht man ebenso geizig um. 32. Minute: Zimmerschied mit der Einzelaktion, aber Gästekeeper Tober kann erfolgreich zupacken. 35. Minute: Prirsch bedient Mujic, der lässt Martić schlecht aussehen und schiebt zum 1:0 ein. Mujic bzw. Monsberger findet dann noch gute Chancen vor - Halbzeitstand aber 1:0.

Steyr muss punktelos die Heimreise antreten

Die Oberösterreicher werden nun eine Schippe drauflegen müssen, will man letztlich nicht punktelos dastehen. Aber die Mader-Schützlinge verstehen es auch im zweiten Durchgang, kompakt aufzutreten. 54. Minute: Steyr bekommt das Spielgerät nicht geklärt, Zimmerschied nützt die Gunst der Stunde und erhöht auf 2:0. Seiwald lässt dann die Möglichkeit auf das 2:1 ungenützt (57.). 64. Minute: Nach einem Joppi-Eckball kommt das Leder auf Umwegen zu Shabani, der mit dem 3:0 zur Stelle ist. Damit sind die Würfel im Spiel frühzeitig gefallen. Wenngleich die Gäste bis zum Schluss mitfighten. Sahanek scheitert noch an Torhüter Lang (79.), aber in der 88. Minute trifft Steyr. Hofstätter spielt auf für D. Bilic, der den 3:1-Spielendstand markiert. In der vorletzten Runde gastiert Dornbirn am Sonntag, 16. Mai um 14:30 Uhr in Kapfenberg. Steyr besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen Innsbruck.

FC DORNBIRN - SK VORWÄRTS STEYR 3:1 (1:0)

Stadion Birkenwiese, 100 Zuseher, SR: Pfister (Tirol)

FC Dornbirn: Lang, Jokic, Prirsch, Joppi (75. Krizic), Friedrich, Wächter, Gurschler (81. Krnjic), Zimmerschied (81. Bicki), Shabani (75. Saleh), Katnik, Mujic (58. Mathis)

SK Vorwärts Steyr: Tober, Pašić, Sahanek, Prada-Vega, Seiwald (69. Fischer), Martić, González Paz (78. Hofstätter), Mustecic (63. Mayr-Fälten), Brandstätter (69. P. Bilic), Himmelfreundpointner, Monsberger (46. D. Bilic)

Torfolge: 1:0 (35. Mujic), 2:0 (54. Zimmerschied), 3:0 (64. Shabani), 3:1 (88. D. Bilic)

Gelbe Karten: Pašić, Sahanek, Fischer (Steyr)

stärkste Spieler: Prirsch, Friedrich, Lang bzw. Sahanek, Martić

Stimme zum Spiel:

Andreas Milot, Trainer Steyr:

„Wir hatten in der Vorwärts-Bewegung zu viele Ballverluste, das darf nicht passieren. Insgesamt haben wir zu viele Fehler gemacht, die Dornbirn clever ausgenützt hat. Benedikt Tober muss man nicht nur zum Geburtstag, sondern auch zur Leistung gratulieren, er hat seine Aufgabe gut gelöst.“

ZUM 2. Liga Live Ticker

Photocredit: Josef Parak

by: Ligaportal/Roo