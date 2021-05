Die SKU Amstetten empfing am Mittwochabend im Rahmen der 28. Runde den Floridsdorfer AC. Ein Favorit war nicht wirklich auszumachen, am Ende konnten sich die Gäste aber mit 2:0 durchsetzen. Mit spielentscheidend war ein Ausschluss auf Seiten der Gastgeber, die ab der 60. Minute in Unterzahl agieren mussten. Floridsdorf überholt Amstetten damit in der Tabelle und liegt jetzt auf Rang 9.

Munterer Start

Das Spiel beginnt munter und mit stärkeren Gästen, die auch nicht lange fackeln und das 1:0 erzielen. Marco Sahanek mit dem Eckball von rechts. Der Ball kommt brandgefährlich halbhoch auf die erste Stange. Irgendwie landet das Leder dann auch hinter der Torlinie. Es dürfte wohl ein direkt verwandelter Eckball von Sahanek gewesen sein. Die Amstettener wirken etwas geschockt, dennoch David Peham mit einem super Abschluss aus der zweiten Reihe - knapp vorbei. Der SKU Amstetten tut sich im letzten Angriffsdrittel sehr schwer. Der FAC hat in der Abwehr meist ganz leichtes Spiel. Das Spiel ist dann extrem zerfahren. Beide Teams kämpfen, bringen aber in der Offensive nur sehr wenig vernünftiges zustande. Dieses Duell plätschert weitgehend ereignislos so vor sich hin. Praktisch mit dem Pausenpfiff eine für den FAC: Nach einem Eckball von rechts geht der Ball mit Glück durch und kommt auf den zweiten Pfosten. Dort hat ein Tin Plavotić eigentlich das 2:0 am Fuß - vorbei. Dann geht es in die Kabinen.

Entscheidung in Schlussphase

Gleich nach der Pause eine tolle Chance für die Gäste: Wieder brennt es nach einem Eckball im Heim-Tor lichterloh. Der aufgerückte Christian Bubalović hat dann aus kurzer Distanz den Torerfolg am Fuß - drüber. Dann schwächen sich die Amstettener selbst. Gelb-Rote Karte für Philipp Offenthaler - Wiederholtes Foulspiel. Floridsdorf hat in Folge leichtes Spiel. Trotzdem gelingt den Gästen vorerst der zweite Treffer nicht. Der würde das Spiel entscheiden. In der 66. Minute dann ein Konter der Wiener. Sahanek bedient Michael Drozd, der aber völlig freistehend vor Verwüster das Leder knapp über das Tor setzt. Dann bricht die Schlussphase an - das Spiel lebt klar von der Spannung. Der FAC hat es verabsäumt, dieses Spiel zu entscheiden. In der 89. Minute ist es dann so weit: Die Wiener spielen einen Konter gut zu Ende. Schlussendlich befördert die Nummer 9, Milan Jurdík, das Leder über die Linie.