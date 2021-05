Der FC Blau-Weiß Linz geht in der Pole-Position ins extrem spannende Meisterschaftsfinish in der 2. Liga. Die Linzer erobern dank eines klaren 4:0-Heimsieges gegen die Young Violets die Tabellenführung zurück. Die Stahlstädter liegen nun dank des besseren Torverhältnisses (+39 Tore) vor Liefering (+38 Treffer) auf Platz 1. Am kommenden Sonntag gibt es in Salzburg das direkte Duell der beiden Titelkandidaten.

Blau-Weiß kontrolliert die Partie nach Belieben

Die Linzer waren zu Beginn das engagiertere Team und hatten auch mehr Ballbesitz. Folgerichtig gaben die Hausherren auch den ersten Schuss ab, doch Violets-Goalie Gindl war beim Versuch von Schubert zur Stelle (5.). Während die Gäste auf Konter lauerten, diese aber zumeist ungenau zu Ende spielten, waren die Oberösterreicher weiterhin spielstärker: Dobras brachte Schubert in Position, der sein Visier aber noch nicht exakt eingestellt hatte und drüber schoss (11.).

Mit Fortdauer der ersten Halbzeit gestaltete sich die Partie jedoch offener, da sich nun auch die Jungveilchen mehr zutrauten. Gefährlicher blieben aber die Linzer: Kristijan Dobras probierte es mit einem Direktversuch aus gut 23 Metern, doch Gindl war auf dem Posten und sicherte den Ball (26.). Vier Minuten später spielte Schubert herrlich per Ferse auf Pomer, der im Strafraum Platz hatte und für Dobras querlegte. Der 28-Jährige blieb cool und schob den Ball ins leere Tor - 1:0 (30.). Kurz vor der Pause blieb Fabian Schubert im Eins gegen Eins mit Gindl cool und erhöhte mit seinem 32. Saisontor auf 2:0 (40.).

Gemicibasi und Wimmer sorgen für klare Verhältnisse

Kurz nach dem Seitenwechsel machte der erneut stark aufspielende Turgay Gemicibasi „den Sack zu“. Die Young Violets bekamen den Ball nach einem langen Einwurf nicht entscheidend weg, ehe das Leder beim Deutsch-Türken landete, der 20 Meter vor dem Tor viel Platz hatte und per Flachschuss ins rechte untere Eck traf. Gindl war zwar mit den Fingerspitzen noch dran, konnte den Einschlag aber nicht mehr verhindern - 3:0 (54.).

Nach etwas mehr als einer Stunde hatten die Gäste eine Riesenchance auf ihren ersten Treffer des Spiels, doch Pross konnte eine scharfe Hereingabe von Keles hauchzart nicht im Tor unterbringen (62.). In der 73. Minute waren es aber wieder die Linzer, die jubeln dürften: Nicolas Wimmer schraubte sich bei einem Corner hoch und köpfelte wuchtig zum 4:0 ein.

2. Liga, 29. Runde

FC Blau-Weiß Linz - Young Violets 4:0 (2:0)

Hofmann Personal Stadion, Linz; 0 Zuschauer; SR Fluch

Tore: Dobras (30.), Schubert (40.), Gemicibasi (54.), Wimmer (74.)

Startelf BW Linz: Schmid; Mitrovic, Felix Strauss, Wimmer, Gemicibasi, Brandner, Dobras, Pomer, Schantl, Schubert, Surdanovic

Startelf Y. Violets: Gindl; Apollonio, Martschinko, Schoissengeyr, Bejic, Braunöder, El Moukhantir, Radulovic, Keles, Mester, Pross

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media