In der 29. Runde der 2. Liga duellierten sich der SK Vorwärts Steyr gegen den FC Wacker Innsbruck. Nach sieben Siegen in Folge peilte das Auswärtsteam den Ausbau seiner Erfolgsserie an und hatte einen weiteren Dreier hinsichtlich Relegation fest im Blick. Die Gäste wollten es ihnen aber so schwer als möglich machen und sich für die 0:2 Niederlage in der Hinrunde revanchieren. Kein leichtes Unterfangen für die Gastgeber, die gegen die Tiroler auf Stammspieler Alem Pasic verzichten mussten. Nach einer spannenden und von vielen Torchancen geprägten Begegnung setzten sich die Innsbrucker am Ende mit 1:3 durch.

Der FC Wacker Innsbruck feierte den achten Sieg in Serie

Nach einem schnellen Tor von Wacker Innsbruck glich Vorwärts Steyr kurz vor der Halbzeitpause aus.

Von Beginn an waren die Gäste voll im Spiel, starteten sehr gut und zogen ihr gefürchtetes Offensivpressing auf. Nach einigen Schussversuchen der Innsbrucker zeigte Okan Aydin in der 14. Spielminute seinen Mannschaftskameraden wie es richtig geht. Der Deutsche zog aus etwas 20 Metern ab und versenkte den Ball genau ins Kreuzeck zum 0:1 für den FC Wacker Innsbruck. Die Partie wurde jetzt immer mehr von den Auswärtigen bestimmt und diktiert. Es dauerte bis zur 22. Minute ehe die Hausherren die erste Möglichkeit vorfanden: Nach einem Freistoß von der rechten Seite durch Thomas Himmelfreundpointner kam Michael Martic bei seinem Kopfballversuch etwas zu kurz und somit blieb der Spielstand unverändert. Je länger die Begegnung aber andauerte, desto mehr gelang es der Heimmannschaft sich aus der anfänglichen Umklammerung der Gäste zu befreien, Chancen blieben aber dennoch Mangelware. Kurz vor Halbzeitpause rettete der oberösterreichische Schlussmann Benedikt Tober, bei einem Kopfball von Ronivaldo, mit einer Glanztat auf der Linie und verhinderte so einen weiteren Rückstand seines Teams. Doch dann - im Gegenzug - flankte Sascha Fahrngruber einen Ball zur Mitte. Den Versuch von David Gonzalez Paz konnte Torhüter Alexander Eckmayr noch abwehren - jedoch beim Nachschuss von Josip Martinovic war er chancenlos. Der Stürmer lauerte am Fünfereck und drückte den Ball zum 1:1 Ausgleich über die Linie. Hier sah die Abwehr der Gäste nicht besonders sattelfest aus. Mit diesem Stand ging es dann auch in die Kabine.

Die erste Ballberührung im zweiten Durchgang führte zur Innsbrucker Führung durch Ronivaldo

Nach einer Moralpredigt von Coach Daniel Bierofka kamen die Gäste sichtlich munterer in den zweiten Durchgang. Kurz nach dem Wiederanpfiff (47. Minute) flankte Okan Aydin zu Atsushi Zaizen, dieser übergab per Kopf an Ronivaldo Bernardo Sales - sein Kopfball landete im Tor und der neue Spielstand lautete 1:2 für den FC Wacker Innsbruck. In der 62. Minute herrschte kurz Aufruhr im Strafraum der Gäste - Felix Seiwald fiel im Strafraum und reklamierte Elfmeter - jedoch Schiedsrichter Josef Spurny stand genau daneben und belohnte den "gefoulten" Spieler mit einer Gelben Karte für eine Schwalbe. Dieser Versuch einen Elfmeter herauszuholen zahlte sich für den Vorwärts Steyr-Akteur nicht aus - er ist jetzt für das letzte Saisonspiel gesperrt! In der 68. Minute versuchte Thomas Himmelfreundpointner in seinem Jubiläumsspiel Geschichte zu schreiben - er versuchte mit einer direkten Ecke den Innsbrucker Schlussmann zu überraschen - der Ball landete jedoch im Aussennetz. Nur drei Minuten später (71.) bewies Ronivaldo seine Qualitäten als Assistgeber: Seine Flanke erreichte Markus Wallner - er übergab an Atushi Zaizen - und der Japaner traf zum 1:3 für die TIroler. Jetzt ließen sich die Innsbrucker die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und gingen schlussendlich als verdienter 1:3 Sieger vom Platz.

SK VORWÄRTS STEYR - FC WACKER INNSBRUCK 1:3 (1:1)

Torfolge: 0:1 (14. Aydin), 1:1 (43. Martinovic), 1:2 (47. Ronivaldo), 1:3 (71. Zaizen)

EK Kammerhofer-Arena Steyr; 0; Spurny - Hartl - Tekeli

Aufstellungen:

Vorwärts Steyr: Benedikt Tober - Sascha Fahrngruber, Paul Sahanek, Alberto Prada-Vega, Felix Seiwald, Michael Martic - David Gonzalez Paz (77. Mustecic), Kevin Brandstätter (77. Hofstätter), Thomas Himmelfreundpointner (K) (84. Bilic) - Josip Martinovic (77. Monsberger), Daniel Bilic (55. Ablinger)

Wacker Innsbruck: Alexander Eckmayr - Darijo Grujcic, Lukas Hupfauf (K), Alexander Joppich, Florian Kopp - Okan Aydin, Atsushi Zaizen (81. Hadzic(, Clemens Hubmann, Marco Holz - Lukas Fridrikas (65. Wallner), Ronivaldo Bernardo Sales

Stimmen zum Spiel:

Alex Zorzi, Pressesprecher Wacker Innsbruck:

"Ich bin richtig stolz auf die Mannschaft, wie sie mit der nervlichen Belastung umgeht und dieses Spiel gewonnen hat. Jetzt heisst es voller Fokus auf das letzte Finalspiel, denn wollen in die Relegation kommen!"

geschrieben von René Dretnik

Fotocredit: Attila Farkas

Alle Infos zum Spiel und den Liveticker gibts hier...