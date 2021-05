Der Kapfenberger SV empfing am Sonntagnachmittag im Rahmen der 29. Runde den FC Dornbirn. Die Gäste gingen leicht favorisiert in die Partie und konnten dieser Chance am Ende auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 1:0-Sieg für die Gäste aus Vorarlberg. Kapfenberg kam über Halbchancen letztlich nicht mehr hinaus. Dornbirn vergab in der zweiten Halbzeit einen Elfmeter, der das Spiel wohl frühzeitig entschieden hätte.

Führung für Dornbirn

In den Anfangsminuten passiert nicht viel in Kapfenberg. Beide Mannschaften starten aber motiviert und leidenschaftlich. Torchancen gibt es aber noch nicht. Kapfenberg übernimmt dann aber die Spielkontrolle. Die Hausherren bauen über viele Minuten ein Spiel mit viel Ballbesitz in den eigenen Reihen auf und suchen über lange Bälle die Nähe zum Kapfenberger Strafraum. Nennenswerte Abschlüsse gibt es aber weiterhin nicht. Dann der KSV mit ein paar Aktionen in der Nähe des gegnerischen Strafraums, doch weiterhin bleibt es nur die Nähe. Die Hausherren kommen einfach nicht durch und auch die Gäste tun sich in Sachen Offensive noch sehr schwer. Neben des immer schlechter werdenden Wetters gewinnt auch die Partie immer noch nicht an Spannung. Es gibt hier kaum Chancen oder Aktionen in Strafraumnähe. Die Hauptaugenmerk liegt im Mittelfeld ohne das es mal flott in die Spitze geht. Nach etwas mehr als einer halben Stunde die erste große Chance der Hausherren - im Fünfer bekommt Levan Eloshvili den Ball quer rübergespielt, doch der Georgier verpasst vor dem leeren Tor. Mit der ersten Chance der Gäste die Führung kurz vor der Pause - Tom Zimmerschied legt ab für den halblinks lauernden Mujic. Er nimmt Maß und setzt ihn platziert in die lange Ecke. Dann geht es in die Kabinen.

Elfmeter vergeben

Die ersten Minuten in diesem zweiten Durchgang starten sehr flott. Beide Mannschaften beginnen mit sehr forsch und mit viel Tempo. Torchancen bleiben bis dato aber noch aus. Die Partie ist weiter ausgeglichen, aber weiterhin sehr ruppig. Kapfenberg riskiert in Folge immer mehr, was auch notwendig sein wird, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Die letzte Viertelstunde läuft und neben der Vielzahl an Gelben Karten nimmt nun auch das Offensivspiel ein wenig an Fahrt auf. Beide Seiten kommen immer wieder in die Box und zu Abschlüssen. Kapfenberg muss nun aber deutlich mehr investieren. Dann die Chance für Dornbirn auf die Entscheidung - es gibt Elfmeter! Katnik versucht den Lupfer vom Punkt aber sein schlechter Versuch geht gut einen Meter über den Kasten. Damit bleibt es spannend! Gelingt Kapfenberg noch der Ausgleich? Sie werfen in dieser Phase alles nach vorne. Die Gastgeber bringen aber keinen wirklich guten Angriff mehr zustande. Somit bleibt es beim knappen aber nicht unverdienten Sieg der Dornbirner.