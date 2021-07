Am Freitag, 16. Juli, startet der Floridsdorfer Athletiksport-Club traditionell mit der 1. Runde im UNIQA ÖFB-Cup in die neue Saison 2021/22 und gastiert beim Regionalligisten SV Seekirchen.

Nach 54 pflichtspielfreien Tagen startet der Floridsdorfer Athletiksport-Club am Freitag in die neue Spielzeit 2021/22 und gastiert im Rahmen der 1. Runde des UNIQA ÖFB-Cups beim Salzburger Regionalligisten SV Seekirchen. Da die Salzburger das Heimrecht für diese Partie beantragt und erhalten haben, gilt es für den FAC somit am Freitag auswärts in der elftausend Einwohner Stadt am Wallersee zu bestehen.

In der vergangenen Cup-Saison konnte der SV Seekirchen in der 1. Runde für eine kleine Cup-Sensation sorgen und den Zweitligisten GAK auswärts mit 1:0 aus dem Wettbewerb schießen. Ein Akteur, der damals für die Grazer auf dem Feld stand, ist FAC-Sommerneuzugang Slobodan Mihajlovic. Der 24-jährige Außenspieler weiß, was seine neue Mannschaft am Freitag erwartet: “Wir erwarten kein Spiel, in dem schöner Fußball gespielt werden wird. Seekirchen tritt sehr aggressiv und körperbetont auf, da müssen wir dagegenhalten. Wir werden eine hohe Laufbereitschaft zeigen und unser Spiel konsequent durchziehen müssen, wenn wir in die 2. Runde einziehen wollen.“

Anpfiff in Seekirchen ist um 19:00 Uhr. Die Partie wird als Livestream auf ÖFB-TV übertragen.

(Marco Krainz, rechts, hier mit FAC-Manager Sport Lukas Fischer, wird den Floridsdorfern auch in der Spielzeit 21/22 zur Verfügung stehen)

Kurz vor dem Saisonauftakt im UNIQA ÖFB-Cup in Seekirchen kann der Floridsdorfer Athletiksport-Club die weitere Zusammenarbeit mit Mittelfeldroutinier Marco Krainz bekanntgeben. Der 24-jährige Wiener unterschreibt beim FAC für ein weiteres Jahr.

„Ich bin froh, ein weiteres Jahr beim FAC und in meiner Heimat Wien spielen zu dürfen. Ich denke, es sind viele interessante, junge und ambitionierte Spieler im Sommer zum FAC gekommen und ich bin guter Dinge, dass wir heuer eine hungrige und motivierte aber auch fußballerisch talentierte Mannschaft auf dem Platz sehen werden“, so Marco Krainz am Rande seiner Vertragsunterzeichnung.

Text & Bildquelle: FAC Wien

by: Ligaportal/Roo