Der 24-jährige Abwehrspieler Stefan Pribanovic verlängert seinen Vertrag beim FC Wacker Innsbruck um ein Jahr, plus Option auf ein weiteres. Der 31-jährige Bosnier Anel Hadzic wird den Verein hingegen verlassen.

Die Spieler:

Stefan Pribanovic (*28.04.1997) spielt seit Sommer 2015 (Anm. mit einer halbjährlichen Unterbrechung) für den Tiroler Traditionsverein. Er kam großteils in der zweiten Mannschaft zum Einsatz, konnte aber immer wieder auch Spielminuten in der Profiabteilung sammeln. Im vergangenen Jahr war er Kapitän von FC Wacker Innsbruck II und kam in der zweiten Liga für die Profis gegen Blau Weiß Linz einmal zum Einsatz.

Anel Hadzic (*16.08.1989) kam in der vergangenen Wintertransferzeit zum FC Wacker Innsbruck. Für den Tiroler Traditionsverein absolvierte der ehemalige bosnische WM-Teilnehmer insgesamt zehn Spiele.

Das Statement:

Alfred Hörtnagl, Vorstand Sport:

zur Vertragsverlängerung von Stefan Pribanovic:

„Stefan ist seit Jahren Teil unseres Vereins und wird ab sofort fixer Bestandteil der Profiabteilung sein. Mit der Erfahrung von fast 20 Zweitligaspielen soll er die Innenverteidigerposition ergänzen und den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen.“

zum Abschied von Anel Hadzic:

„Wir bedanken uns bei Anel für seinen Einsatz. Er konnte mit seiner Ruhe und Erfahrung maßgeblich beitragen, dass wir in der Rückrunde mit acht Siegen in Folge einen Erfolgslauf starten konnten. Für seine weitere Zukunft wünschen wir ihm alles Gute!“

