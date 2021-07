Der SV Horn wird einmal mehr am Transfermarkt aktiv und verpflichtet mit dem US-Boy Izaiah Jennings, einen variabel einsetzbaren Offensivspieler. Der aus Oklahoma City stammende 1,83 Meter-Mann, wechselte im Alter von 14 Jahren in die Akademie des amerikanischen Topclubs New England Revolution.

In 60 Spielen für die New England Revolution Academy gelangen ihm 25 Tore und 15 Assists. Im Jahr 2017 ging Izaiah Jennings an die University of Louisville zu den Louisville Cardinals, wo er bis Sommer 2020 in der NCAA Division I (höchste College Liga) aktiv war. Bei 53 Einsätzen erzielte Jennings insgesamt 11 Scorerpunkte.

„Izaiah Jennings macht seine ersten Schritte im europäischen Fußball und ich bin sehr glücklich, dass wir eine zusätzliche Option in unserem Offensivspiel gefunden haben“, sagt Geschäftsführer Andreas Zinkel, der Jennings‘ Qualitäten wie folgt beschreibt: „Er ist ein sehr schneller, in der Offensive variabel einsetzbarer Spieler, der über eine tolle Mentalität verfügt.“

(Cheftrainer Rolf Landerl begrüßt den Neuzugang Izaiah Jennings, der in der Horner Offensive für frischen Wind sorgen soll)

Textquelle/Photocredit: SV Horn

by: Ligaportal/Roo