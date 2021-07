Einen Tag nach der Vertragsverlängerung von Marco Krainz kann der Floridsdorfer Athletiksport-Club die weitere Zusammenarbeit mit einem wichtigen Leistungsträger der vergangenen Spielzeit vermelden. Martin Rasner – im Februar 2021 zum FAC gekommen – bleibt dem Floridsdorfer Zweitligisten auch in der Saison 2021/22 erhalten.

(Der 26-jährige Martin Rasner, am Bild mit Manager Sport Lukas Fischer, wird zumindest für ein weiteres Jahr den FAC Wien verstärken)

FAC-Manager Sport zur Vertragsverlängerung des zentralen Mittelfeldspielers: „Martin ist schon im vergangenen Winter ein absoluter Wunschspieler gewesen und er hat in der Rückrunde der Vorsaison gezeigt, dass er seiner Rolle als Führungsspieler sowie unseren Erwartungen gerecht werden kann. Sein Name stand auch in diesem Sommer weit oben auf unserer Liste und ich freue mich, dass wir uns – wenn auch spät – auf eine weitere Spielzeit mit ihm einigen konnten.“

Nach seinem Wechsel zum FAC im Frühjahr 2021 stand Martin Rasner in 15 der 16 Frühjahrespartien auf dem Platz und machte insbesondere im Saisonfinish beim FC Dornbirn (4:0) mit drei Assists auf sich aufmerksam. In der kommenden Saison wird die ehemalige Nummer 30 des FAC mit der Rückennummer 10 spielen.

Martin Rasner bei seiner Präsentation am FAC-Platz: „Ich freue mich, wieder zurück zu sein. Die Mannschaft konnte ich schon während der letzten Trainingseinheiten kennenlernen und ich glaube, mit diesem Team ist einiges möglich. Die Vorfreude auf den Start im Cup morgen und die kommenden Aufgaben ist riesig!“

Textquelle/Photocredit: FAC Wien

by: Ligaportal/Roo