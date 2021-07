In der 1. Runde des UNIQA ÖFB-Cup 2021/22 traf der FC Eurotours Kitzbühel auf den SK Vorwärts Steyr. Und dabei kam es zu einem Kräftevergleich, der über weite Strecken auf Augenhöhe ablief. Die Tiroler hatten es dabei durchaus in der Hand die Steyrer aus dem Bewerb zu kegeln. Der Knackpunkt war wohl die 72. Minute als die Kitzbühler es nicht zuwege brachten, das Leder vom Elferpunkt im Gehäuse unterzubringen. So stand es anstatt 1:1 kurze Zeit später 0:2. Damit war der Drops gelutscht - Steyr steht in der 2. Runde des ÖFB-Cups.

(Josip Martinovic legte mit seinem Tor zum 0:1 den Grundstein zum Steyrer Cuperfolg in Kitzbühel)

Steyr hat Mühe das Spiel zu bestimmen

Vom Ankick weg wirft der Verein aus der Tiroler Regionalliga alles in die Waagschale, um dem Favoriten aus Oberösterreich, das Leben so schwer wie möglich zu gestalten. Was auch gelingen sollte, Steyr ist zwar erwartungsgemäß das spielbestimmende Team, aber es gelingt nicht, etwas Gewinnbringendes zu verbuchen. Wenngleich in der 12. Minute hätte es eigentlich 0:1 stehen müssen. Aber Kitzbühel-Schlussmann Aumayr kann mit einem beherzten eingreifen bei einem Kopfball von Kapitän Prada-Vega, Schlimmeres verhindern. Fortan gelingt es dem Gastgeber durchaus, dem Gegenüber über weite Strecken das Wasser zu reichen. Aber vor des Gegners Tor erweist man sich beiderseits als zu wenig effizient. So geht es letztlich mit dem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause.

Kitzbühel lässt einen Elfmeter ungenützt

Auch im zweiten Durchgang hat Steyr, mit den Neuzugängen Ablinger, Filip (BW Linz) und Freitag (Lustenau), Probleme sich einen entsprechenden Vorteil zu verschaffen. Der Grund dafür ist die kompromslose Einsatzbereitschaft der Hanser-Truppe. Je länger diese Partie dann dauern sollte, umso größer wird der Selbstglaube der Kitzbühler, eine Überraschung schaffen zu können. Aber in der 68. Minute gelingt den Milot-Schützlingen durch Martinovic (Assist: Lageder) doch das 0:1. Aber damit ist das Ding noch nicht durch. Denn kurz darauf wird Kitzbühel zurecht ein Elfmeter zugesprochen. Aber Pauli scheitert an Keeper Turner, der damit den Sieg festhalten kann. Denn in der 82. Minute trifft Steyr durch Ablinger, Martinovic glänzt dabei mit der Vorarbeit, zum zweiten Mal - Spielendstand: 0:2. In diesem Jahr kommt es noch zu zwei Cuprunden. Die 2. Runde geht von 21. bis 23. September über die Bühne. Dann kommt es noch zum Achtelfinale. Die Termine dafür sind von 26. bis 28. Oktober angesetzt.

FC KITZBÜHEL - SK VORWÄRTS STEYR 0:2 (0:0)

Sportstadion Kitzbühel Langau, 300 Zuseher, SR: Samuel Sampl

FC Kitzbühel: Aumayr, Drljic, Kogler (75. Winter), Plaickner, Gruber, Baur, Zehentmayr (65. Hofer), Pauli, Bergmeister, Wörndl (75. Kostadinovic) Entleitner (85. Herzog)

Vorwärts Steyr: Turner, Pasic, Prada-Vega, Lageder, Ezeala (56. Dombaxi), Freitag, P. Bilic (74. Sahanek), Brandstätter, Martinovic (89. D. Bilic), Filip (89. Fischer), Ablinger

Torfolge: 0:1 (68. Martinovic), 0:2 (82. Ablinger)

Gelbe Karten: Pauli bzw. Freitag, Bilic, Pasic

stärkste Spieler: Aumayr, Baur bzw. Martinovic, Freitag

Stimme zum Spiel:

Andreas Milot, Trainer Steyr:

„Wir haben gewusst das es nicht einfach wird. Kitzbühel war gut organisiert, wir haben nicht gut reingefunden. Der Führungstreffer war super heraus gespielt und sehr wichtig. Gott sei Dank hat Thomas Turner den Elfmeter hervorragend gehalten. Das 2:0 war dann die Entscheidung. Wir sind froh, dass wir eine Runde weiter sind.“

Photocredit: Harald Dostal

by: Ligaportal