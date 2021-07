Der FC Wacker Innsbruck hat in der 1. Runde des ÖFB-Cups ein furioses Schützenfest gefeiert. Der Zweitligist fertigte die SVG Reichenau mit 8:0 ab. Marco Holz und Joao Luiz Soares Alves erzielten jeweils einen Doppelpack. Für die weiteren Treffer der Innsbrucker, die damit souverän in die 2. Runde eingezogen sind, sorgten Ronivaldo (26.), Galle (57.), Aydin (60.) und Fridrikas (62.).

Der Zweitligist hatte das Spiel in der ersten Halbzeit völlig im Griff und ging dank eines schnellen Doppelschlags 2:0 in Führung: Zunächst platzierte Ronivaldo einen Kopfball nach einer Fridrikas-Flanke sehenswert im langen Eck (26.), ehe Marco Holz nur eine Minute später nach einem herrlichen Zuspiel von Joppich auf 0:2 stellte (27.). Mit diesem Zwischenstand ging es in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel stellten die Innsbrucker auf 3:0. Glänzer konnte eine scharfe Hereingabe von Fridrikas nicht entscheidend klären und schoss Galle an, der das Spielgerät über die Linie drückte (57.). Dann ging es Schlag auf Schlag: Zunächst stellte Okan Aydin aus kurzer Distanz auf 0:4 (60.), ehe Fridrikas nur zwei Minuten später nach Ronivaldo-Vorlage das 0:5 besorgte.

Und der FC Wacker blieb weiter dran und kam durch Marco Holz zum 0:6 (64.). Weitere drei Minuten später jubelten die Innsbrucker über den siebenten Treffer, den Joao Luiz Soares Alves erzielte. Der Brasilianer war es auch, der den 8:0-Endstand herstellte (86.).

UNIQA ÖFB-Cup, 1. Runde

SVG Reichenau - FC Wacker Innsbruck 0:8 (0:2)

Kunstrasen Reichenau; SR Talic

Tore: Ronivaldo (26.), Holz (27., 64.), Galle (57.), Aydin (60.), Fridrikas (62.), Soares (67., 86.)

Startelf Reichenau: Ebner; Pittl, Waldy, Wibmer, Glänzer, Miskovic, Kraxner, Oberwalder, Kleinlercher, Thurnbichler, Caria

Startelf Innsbruck: Knaller; Köchl, Grujcic, Joppich, Kopp, Martic, Holz, Aydin, Galle, Ronivaldo, Fridrikas

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media