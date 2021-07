Der SKN St. Pölten hat in der 1. ÖFB-Cup-Runde nichts anbrennen lassen und einen 5:0-Kantersieg gegen den FC Lauterach eingefahren. Christian Ramsebner (9.), Deni Alar (38.), Michael Lang (66.), Mario Vucenovic (76.) und Christoph Halper (78.) erzielten die Tore gegen den Drittligisten aus Vorarlberg.

Der SKN erwischte einen Start nach Maß und ging bereits nach etwas mehr als acht gespielten Minuten in Führung: Thomas Salamon brachte einen Freistoß von rechts hoch in den Strafraum, wo sich Neo-Kapitän Christian Ramsebner entschlossen durchsetzte und überlegt ins rechte Eck einköpfelte - 0:1 (9.).

Ex-Rapidler Deni Alar hatte nach einem feinen Zuspiel von Halper die Riesenchance auf das 0:2, doch Kusche parierte den Flachschuss des Stürmers stark (21.). Kurz darauf sorgte eine Salamon-Hereingabe erneut für Gefahr, aber diesmal ging das Leder haarscharf am Tor vorbei (25.). Für die 2:0-Pausenführung sorgte Deni Alar, der nach einem Pass in die Tiefe auf und davon war und via Innenstange den Ball im Netz versenkte (38.). Kurz vor der Pause sah Sani Musah nach einem Foulspiel seine zweite Gelbe Karte und musste frühzeitig vom Feld.

St. Pölten hatte auch nach dem Seitenwechsel alles im Griff und erhöhte nach etwas mehr als einer Stunde auf 3:0. Tomka setzte mit einer sehenswerten Seitenverlagerung Michael Lang in Szene, der sich den Ball ideal vorbereitete und selbigen von der Strafraumkante ins lange Eck zirkelte (66.). Für die weiteren Treffer der Niederösterreicher sorgten Mario Vucenovic (76.) und Christoph Halper (78.).

Aufstieg in Runde 2 ☑️ Starker Auftritt, Wölfe! 🤙 #meinSKN #weareone

FC Lauterach 0:5 spusu SKN | FT| 1. Runde ÖFB Cup pic.twitter.com/jz1h5LUFIJ — spusu SKN St. Pölten (@SKNStPoelten) July 16, 2021

UNIQA ÖFB-Cup, 1. Runde

FC Lauterach - SKN St. Pölten 0:5 (0:2)

Sportanlage Ried Lauterach; SR Pfister

Tore: Ramsebner (9.), Alar (38.), Lang (66.), Vucenovic (76.), Halper (78.)

Gelb-Rot: Musah (44.)

Startelf Lauterach: Kusche; Prantl, Musah, Erath, Dietrich, Kobleder, Avramovic, Kalkan, Fleisch, Huber, Martinovic

Startelf St. Pölten: Kasten; Steinwender, Ramsebner, Lang, Tomka, Halper, Davies, Schütz, Salamon, Gschweidl, Alar

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: SKN St. Pölten