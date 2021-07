Der GAK hat sich in die 2. Runde des UNIQA ÖFB Cups gemüht. Die Grazer besiegten im Steirer Duell den USV St. Anna/Aigen knapp 2:1. Marco Gantschnig brachte die Rotjacken nach 13 Minuten in Führung, ehe Neuzugang Markus Rusek in der 29. Minute auf 2:0 erhöhte. Sandro Schleich gelang kurz darauf der Anschlusstreffer.

Der GAK war von der ersten Minute an das dominante Team und ging nach 13 Minuten in Führung: Marco Gantschnig kam nach einem Gestocher im Strafraum an den Ball und versenkte selbigen aus elf Metern im halbleeren Tor. Die Grazer blieben am Drücker und erhöhten nach einer halben Stunde auf 0:2. Markus Rusek schraubte sich bei einem Eckball hoch und köpfelte ein (30.).

Doch nur wenige Augenblicke später schlugen die Hausherren zurück: Andreas Lackner bekam auf der rechten Seite den Ball und spielte das Leder scharf ins Zentrum, wo Sandro Schleich goldrichtig stand und auf 1:2 verkürzte (32.).

Aufgrund eines Platzregens in der Halbzeit waren die Rasenbedingungen alles andere als optimal. Einen richtigen Vorteil konnte sich keine der beiden Mannschaften erspielen. Der Regionalligist hielt aber weiterhin Schritt und fand in der zweiten Hälfte gute Chancen vor: Die größte Möglichkeit hatte Nico Salamun, doch er scheiterte in der Nachspielzeit an GAK-Keeper Meierhofer.

UNIQA ÖFB-Cup, 1. Runde

USV St. Anna/Aigen - GAK 1:2 (1:2)

STAHLBAU MÜLLER ARENA; SR Harkam

Tore: Gantschnig (13.), Rusek (29.) bzw. Schleich (31.)

Startelf St. Anna/Aigen: Donner; Salamun, Balazic, List, Petric, Lackner, Sundl, Weber, Kobald, Schleich, Klöckl

Startelf GAK: Meierhofer; Huber, Rusek, Nutz, Sangare, Perchtold, Gantschnig, Fink, Gabbichler, Weberbauer, D. Kalajdzic

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Richard Purgstaller