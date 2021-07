Der SC Austria Lustenau steht in der 2. Runde des ÖFB Cups. Die Vorarlberger setzten sich am Samstag auswärts gegen den FC Wels 3:1 durch. Alle Treffer fielen in der zweiten Halbzeit. Jan Stefanon schnürte einen Doppelpack, auch Haris Tabakovic traf für die Vorarlberger. Marjan Gamsjäger erzielte den Ehrentreffer für die Welser.

Austria Lustenau hatte die Partie in der ersten Halbzeit zwar im Griff, richtig gefährlich wurden die Vorarlberger aber nicht. Den ersten Schuss in dieser überschaubaren Spielhälfte gaben die Hausherren ab: Donjet Mavraj tankte sich bis vor zum gegnerischen Strafraum, ehe er noch einen Gegenspieler austanzte und auf das kurze Eck zielte, doch Domenik Schierl war auf dem Posten und parierte den Versuch sicher (29.).

Die Vorarlberger erhöhten nach dem Seitenwechsel das Tempo und gingen folgerichtig in Führung: Jan Stefanon bekam auf der linken Seite das Leder und drang in den Strafraum ein, ehe er den Ball via Unterkante der Latte im Tor versenkte - 0:1 (62.). Vier Minuten später landete das Spielgerät nach einem Gestocher vor den Füßen von Tabakovic, der aus elf Metern überlegt zum 0:2 einschoss (66.).

Nachdem Marjan Gamsjäger für die Welser verkürzt hatte (71.), stellte der Zweitligist den alten Vorsprung wiederher: Wels-Keeper Florian Gruber war bei einem langen Ball in die Spitze viel zu weit aus seinem Tor gelaufen. Jan Stefanon nutzte die Gelegenheit und überhob den Goalie der Oberösterreicher - 1:3 (79.).

UNIQA ÖFB-Cup, 1. Runde

FC Wels - SC Austria Lustenau 1:3 (0:0)

Huber-Arena, Wels; SR Gmeiner

Zum Live-Ticker FC Wels - SC Austria Lustenau

Tore: Gamsjäger (71.) bzw. Stefanon (62., 79.), Tabakovic (66.)

Startelf FC Wels: Gruber; Pellegrini, Jigalov, Brkanovic, Hofmeister, Awuni, Zümrüt, Mavraj, Elgit, Huskic, Piermayr

Startelf A. Lustenau: Schierl; Berger, Hugonet, Gmeiner, Marceta, Türkmen, Saracevic, Dos Santos, Grabher, Cheukoua, Tabakovic

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: IMAGO / Eibner