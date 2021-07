Zum Saisonauftakt in der Admiral 2. Liga empfingen die Young Violets Austria Wien den FC Wacker Innsbruck. Die Hausherren waren vor dieser Begegnung klar als Underdog anzusehen - trotzdem ärgerten sie die Tiroler bis zum Schluss. Der Favorit aus Innsbruck musste Haare lassen und bereits in der ersten Runde einen Dämpfer einstecken. Nach schneller Führung und zwei Lattenschüssen der Auswärtigen kamen die Heimischen völlig überraschend zum 1:1 Ausgleich und raubten den Innsbruckern zwei Punkte.

In den ersten 45 Minuten hatte der FC Wacker Grund zum Jubeln - Fridrikas traf nach zwölf Minuten

Wacker Innsbruck begann das Spiel mit sehr viel Druck und versuchte gleich das Kommando zu übernehmen. Nach einigen Halbchancen der Tiroler traf Lukas Fridrikas in der 12. Minute, nach einem Zuspiel mit viel Übersicht von Ronivaldo zum 0:1 für Wacker. Die Hausherren waren zwar sehr bemüht, kamen aber im ersten Durchgang trotzdem nur zu einer nennenswerten Tormöglichkeit. Niels Hahn scheiterte aber aus kurzer Distanz am Innsbrucker Schlussmann Marco Knaller, der sich durch einen Super-Reflex auszeichnete. In der 43. Minute hatten die Young Violets großes Glück - Raphael Galle traf nach schönem Pass von Lukas Fridrikas nur die Stange. Mit dem 0:1 Halbzeitstand holte der Unparteische die Akteure in die Kabinen.

Die Young Violets trotzten den Tirolern einen Punkt ab - Csaba Mester erzielte den 1:1 Ausgleichstreffer

Gleich nach Wiederbeginn wurde es bereits brandheiss im Strafraum der Violetten - nach einem Eckball setzte sich Ronivaldo gegen zwei Gegenspieler durch - sein Kopfball ging aber über das Tor. Jetzt wollten die Innsbrucker den Sack zumachen und drängten auf das nächste Tor. In der 64. Minute ließ Ronivaldo nach einem Kopfball die Latte erbeben gleich darauf machte es ihm der Austrianer Csaba Mester nach und scheiterte ebenfalls am Aluminium. In der 78. MInute machte es er dann besser - der 18jährige Ungar nahm sich den Ball perfekt mit dem Kopf mit, überlief zwei Gegenspieler - und versenkte den Ball zum 1:1 Ausgleich im Netz. Dies war auch gleichzeitig der Endstand - ein gewonnener Punkt für die Austria, zwei verlorene Punkte für Wacker Innsbruck.

YOUNG VIOLETS - FC WACKER INNSBRUCK 1:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (12. Fridrikas), 1:1 (78. Mester)

Generali Arena; 450 Besucher; Schiedsrichter Fluch - Weiß - Borucki

Aufstellungen:

FK Austria Wien: Mathias Gindl, Florian Wustinger, Josef Pross, Niels Hahn, Muharem Huskovic, Silvio Apollonio (66. Ivkic), Matteo Meisl (K), Christoph Martschinko (84. El Sheiwi), Florian Fischerauer, Csaba Mester (87. Feiertag), Raphael Schifferl

Wacker Innsbruck: Marco Knaller (K) - Felix Köchl, Darijo Grujcic, Alexander Joppich, Florian Kopp - Robert Martic (93. Gründler), Okan Aydin, Raphael Galle, Fabio Viteritti (68. Jamnig) - Ronivaldo Bernardo Sales, Lukas Fridrikas

Stimmen zum Spiel:

Alex Zorzi, Pressesprecher Wacker Innsbruck:

"Bitterer Auftakt für uns. Leider sind wir selbst schuld, dass wir die drei Punkte nicht mitnehmen. Wir hätten das Spiel frühzeitig entscheiden müssen. In der zweiten Halbzeit waren wir dann zu passiv und haben leider am Ende den Ausgleich kassiert."

by ReD

Fotos: Josef Parak und Attila Farkas