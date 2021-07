Am ersten Spieltag empfing der SKU Ertl Glas Amstetten den FAC Wien. In einer Partie, in der das Chancenplus auf Seiten der Gastgeber lag, konnten die Floridsdorfer durch einen Strafstoß in Führung gehen. Wale Musa Alli sorgte in der 72. Minute nach einem Gestochere im Sechzehner für den verdienten Amstettner Ausgleich.

Amstetten dominiert - FAC führt

Zunächst waren es die Gastgeber, die den Ton angaben. Ein erster Abschluss von SKU-Goalgetter Peham fand in der dritten Spielminute nicht sein Ziel, Gütlbauer war zur Stelle. Eine Viertelstunde war gespielt, als die Amstettner dann fast in Führung gingen - Puchegger verhinderte aber gegen Alli in höchster Not. Aber auch der FAC hatte sein Visier noch nicht eingestellt, Schmid (18.) und Monsberger (19.) fanden aber immerhin erste Möglichkeiten auf Seiten der Floridsdorfer vor. Frederiksen hatte zehn Minuten später erneut den Amstettner Führungstreffer auf dem Fuß - er traf aber nur die Querlatte. So war es dann ein Elfmeter kurz vor dem Pausenpfiff, der das erste Tor der Partie besorgte: Monsberger wurde zu Fall gebracht, Anthony Schmid trat den fälligen Strafstoß und verwandelte souverän zur 1:0-Pausenführung für die Gäste.

Amstetten mit dem verdienten Punkt

Auch nach dem Seitenwechsel zeigten sich beide Teams bemüht - Amstetten drückte immer mehr auf den Ausgleich. 2,02-Meter-Mann Frederiksen per Kopf sowie wenig später im Doppelpack mit Alli fanden ihren Meister aber in FAC-Neo-Keeper Gütlbauer. Doch allen Floridsdorfer Abwehrbemühungen zum Trotz: Amstetten holte sich noch den verdienten Ausgleich. Wale Musa Alli nützte ein Durcheinander im FAC-Strafraum und machte das 1:1 (72.). Roman Alin auf Seiten Amstettens per Freistoß (85.) und FAC-Joker Joāo Oliveira hatten jeweils noch Möglichkeiten, es blieb aber bei der Punkteteilung.

2. Liga, 1. Runde

SKU Ertl Glas Amstetten - FAC Wien 1:1 (0:1)

Ertl Glas-Stadion; 750 Zuschauer; SR Ouschan

Tore: 72. Wale Musa Alli bzw. 43. Anthony Schmid (Strafstoß)

Startelf Amstetten: Verwüster - Kurt, Dirnberger, Stark, Ammerer, Mustecic, Alli, Tschernegg, Kovacec, Peham, Frederiksen

Startelf FAC: Gütlbauer - Puchegger, Bubalovic, Becirovic, Gassmann, Rechberger, Krainz, Rasner, Mihajlovic, Schmid, Monsberger

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: Harald Dostal/fodo.media