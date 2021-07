Am Freitagabend empfing FC Blau Weiss Linz den FC Mohren Dornbirn 1913. In einer über weite Strecken einseitigen Partie dominierten die Linzer im ersten Durchgang nach Belieben und konnten durch Gölles früh in Führung gehen. Nach dem Seitenwechsel stellte Pirkl auf 2:0 - das Aufbäumen der Rothosen inklusive Omerovic-Traumtor in der Schlussphase kam zu spät.

BW Linz mit dem Turbo-Beginn

Die Blau-Weißen starteten fulminant in die Partie. Seidl hatte nach toller Maranda-Vorarbeit bereits in der zweiten Spielminute die große Chance zur Führung - schoss allerdings knapp am Tor vorbei. Zwei Minuten später zappelte der Ball aber in den Maschen. Pirkl behauptete sich auf der linken Seite, spielte den Ball ins Zentrum. Gölles stand am zweiten Pfosten goldrichtig und staubte zum 1:0 ab (4.). Dornbirns Defensive schaute in dieser Situation aber nicht gut aus. Und es waren weiterhin die Hausherren, die Dampf machten: Seidl (13.) hatte den nächsten Abschluss und wenig später die dicke Chance auf das vorzeitige 2:0: Pirkl bediente seinen Mannschaftskollegen abermals, Bundschuh konnte Seidls Abschluss wenig entgegensetzten - ein Spieler der Rothosen rettete aber in Extremis noch auf der Linie (24.). Es war die letzte gute Möglichkeit im ersten Durchgang. Während Blau Weiss komplett überlegen agierte, war von der Elf von Neo-Coach Eric Orie nur wenig zu sehen.

Linz legt nach, Dornbirn wacht zu spät auf

So druckvoll die Gastgeber den ersten Durchgang gestartet hatten, so gut machten sie es auch nach dem Seitenwechsel. Sieben Minuten nach dem Wiederanpfiff klingelte es erneut im Tor der Dornbirner: Linz kombinierte sich auf der rechten Seite über Seidl und Brandner in den Sechzehner, Pirkl im Fünfer brauchte aus zwei Metern nur den Fuß hinzuhalten (52). Nach dem zweiten Linzer Treffer schaltete die Scheiblehner-Elf einen Gang zurück - angesichts der harmlosen Dornbirner Vorstellung passierte eine halbe Stunde lang nicht mehr allzu viel. Und dennoch: Aus dem Nichts hatte Dornbirn-Neuzugang Yann Kasai in der Schlussphase den Anschlusstreffer auf dem Fuß. Nach einem Doppelpass mit Joppi lief er alleine auf BW-Keeper Schmid zu - zielte allerdings zu zentral (81.). Keine 60 Sekunden später fand auch Nagler noch eine Top-Chance vor, Schmid machte die kurze Ecke allerdings gut zu. Und als sich alle schon mit dem 2:0 abgefunden hatte, fasste sich Dornbirn-Rückkehrer Anes Omerovic in der fünften Minute der Nachspielzeit ein Herz und nagelte einen direkten Freistoß aus gut 30 Metern unhaltbar ins Kreuzeck - Traumtor!

Das offensive Erwachen der Dornbirner kam aber deutlich zu spät, es blieb beim 2:1-Heimerfolg für die Linzer. Drei Punkte, die sich die Scheiblehner-Elf völlig verdient hatte, auch wenn es am Ende ganz kurz noch einmal hektisch wurde.

2. Liga, 1. Runde

FC Blau Weiss Linz - FC Mohren Dornbirn 1913 2:1 (1:0)

Hofmann Personal Stadion; 740 Zuschauer, SR Barmaksiz

Tore: 4. Julian Gölles, 52. Simon Pirkl bzw. 90./+5 Anes Omerovic (Freistoß)

Startelf BW Linz: Schmid - Fabio Strauss, Janeczek, Pirkl, Gölles, Maranda, Koch, Brandner, Malicsek, Surdanovic, Seidl

Startelf Dornbirn: Bundschuh - Nagler, Katnik, Omerovic, Bauernfeind, Friedrich, Wächter, Domig, Gurschler, Kircher, Lauf

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: Harald Dostal/fodo.media