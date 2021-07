Austria Lustenau empfing am Sonntagvormittag in der ersten Runde der 2. Liga den GAK. Die Partie wurde mit Spannung erwartet. Die Gäste gingen wohl leicht favorisiert ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Am Ende konnten sich nämlich die Lustenauer mit 2:1 durchsetzen. Die Vorarlberger drehten das Spiel. In der Schlussphase kassierten die Rotjacken übrigens auch noch eine Gelb-Rote Karte.

Gäste gehen in Führung

Die Partie beginnt mit zwei verhaltenen und etwas nervös agierenden Teams. Der GAK kurz darauf dann aber mit dem ersten Abschluss: Die Gäste mit der Flanke von links. Lustenau kann das Leder nicht ordentlich klären. Aus dem Rückraum zieht dann die Nummer 10 Mamadou Sangare mit viel Risiko ab - deutlich drüber. Die Gäste haben Spiel und Gegner in weiterer Folge gut im Griff. Im Spiel nach vorne wirkt der GAK etwas zielstrebiger. Vom Heim-Team ist in der Offensive noch kaum etwas zu sehen. So richtig hat dieses Spiel aber noch nicht an Fahrt aufgenommen. In der zehnten Minute aus dem Nichts fast die Führung für die Hausherren - Michael Cheukoua bringt von links einen guten Eckball in die Mitte. Am zweiten Pfosten steigt der aufgerückte Tobias Berger zum Kopfball hoch. Keeper Nicht kann aber mit einem tollen Reflex den Einschlag verhindern. Super Abwehraktion vom Schlussmann der Grazer. In der 22. Minute wird wieder der GAK gefährlich: Der Ball kommt vom Zentrum auf halb-rechts. Josef Weberbauer zieht wuchtig, bereits im gegnerischen Strafraum, ab. Der Ball wird noch abgefälscht und geht nur knapp über das Tor. Nur zwei Minuten später ist es dann aber so weit: 1:0 für die Grazer! Die Gäste mit dem Einwurf auf der rechten Seite. Josef Weberbauer bedient an der Eckfahne Mamadou Sangare. Der 19-jährige macht Tempo, dringt in den gegnerischen Strafraum ein, lässt dabei seine Gegenspieler stehen und schließt ab. Das Runde wird noch leicht abgefälscht und landet im Kasten. Wunderbare Einzelaktion! Jetzt ist Lustenau gefordert und es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 1:1 fällt, auch wenn sich das Tor nicht abgezeichnet hat. Im Zentrum kombinieren sich die Hausherren gut durch. Michael Cheukoua wird rechts im Strafraum bedient und bringt eine mustergültige Flanke in die Mitte. Haris Tabakovic kommt im Fünfer unbedrängt zum Kopfball - der Ball zappelt im Netz. Der GAK protestiert, hat ein Handspiel vom Torschützen ausgemacht - Schiri Jandl gibt aber das Tor - er hat kein Handspiel gesehen. In der 36. Minute Pech für den GAK - Philipp Seidl hat auf links viel Platz und Zeit. Seidl schaut auf und zieht von der Strafraumgrenze mit sehr viel Gefühl ab. Keeper Domenik Schierl mit keiner Abwehrreaktion - die Querlatte verhindert aber die neuerliche Führung für die Gäste. Die Steirer spielen nach vorne und sind weiterhin das spielbestimmende Team. Lustenau wiederum ist mit dem 1:1 einverstanden - die Heimischen wollen das Unentschieden unbedingt in die Pause bringen. Dem ist dann auch so. Kurz darauf geht es in die Kabinen.

Lustenau dreht Spiel

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gästen: Markus Rusek kommt mit etwas Glück an der Strafraumgrenze, zentrale Position, zum Abschluss. Der gefühlvolle Abschluss vom Neuzugang aus Klagenfurt geht nur ganz knapp am Tor vorbei. Kurz darauf wieder der GAK: Eine butterweiche Flanke kommt aus dem linken Halbfeld in die Mitte. Mamadou Sangare verlängert per Kopf die Kugel in Richtung Kasten. Keeper Domenik Schierl packt aber ganz sicher zu. In Folge kann Lustenau das Spiel wieder ausgeglichener gestalten. Muhammed-Cham Saracevic bringt von der linken Strafraumkante eine gute Flanke in die Mitte. Dragan Marceta komm dann freistehend zum Kopfball - drüber. In der 65. Minute jubeln die Lustenauer: Ganz leicht spielen sich die Hausherren in den Strafraum. Michael Cheukoua wird super bedient. Der 24-jährige schaut auf und spielt einen perfekten Stanglpass in die Mitte. Haris Tabakovic hält das Bein hin - der Ball landet im Tor. Der GAK findet dann überhaupt nicht mehr statt. Nach vorne läuft bei den Grazern Nichts mehr zusammen und auch in der Abwehr agieren die Gäste sehr fehlerhaft. Die Lustenauer hingegen drängen auf das 3:1, was wohl die Entscheidung wäre. Dann wird endlich auch der GAK wieder offensiver und findet zwei Möglichkeiten vor. Schneller Gegenstoß der Gäste. Zuerst vertändelt Pedro Felipe. Der Ball kommt mit Glück zu Lukas Gabbichler, der dann freie Schussbahn hat und aus toller Position abzieht - vorbei. Die Gäste riskieren immer noch mehr. Der GAK macht auf und Lustenau schaltet schnell um. Guter Pass in die Tiefe. Jan Stefanon ist auf und davon, bringt aber zweimal die Kugel nicht im Gehäuse unter. In der 89. Minute eine dicke Chance für den GAK: Am rechten Flügel tankt sich der GAK durch. Der Ball kommt flach in die Mitte. Lustenau ist komplett unsortiert. Lukas Gabbichler bedient im Zentrum Markus Rusek, der sich die Ecke aussuchen kann, aber an Keeper Schierl scheitert. In der Nachspielzeit kassiert Markus Rusek noch die Gelb-Rote Karte und muss vom Platz. Kurz darauf ist das Spiel vorbei und Lustenau jubelt über drei Punkte.

Foto: Richard Purgstaller