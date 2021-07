In der 1. Runde des UNIQA ÖFB-Cup 2021/2022 traf der SV Kuchl auf den FC Blau Weiss Linz. Und beim 32. und zugleich letzten Erstrundenspiel hoffte der Großteil der 500 Zuseher auf eine Überraschung in der Kuchler Bürgerausee-Arena. Aber der spielerische Unterschied war doch zu frappant bzw. schafften es die "Königsblauen", die sehr konzentriert auftraten, im zweiten Abschnitt für klare Fronten zu sorgen. Was den Salzburgern blieb ist die Erfahrung, dass in Richtung zweiter Bundesliga, doch noch ein gehöriges Stück fehlt.

(In der 53. Minute gelingt es BW Linz den Kuchler Abwehrblock erstmalig zu knacken. Letztlich leuchtet ein 0:3 von der Anzeigetafel)

Tommy Plainer hext im Kuchler Tor

Die Partie beginnt damit, dass sich die beiden Mannschaften einmal gegenseitig beschnuppern. Mit Fortdauer des Spiels sind es dann wenig überraschend die "Königsblauen", die das Zepter in die Hand nehmen. Zur ersten Linzer Möglichkeit gelangt Fetahu in der 9. Minute. Aber der Landshut-Neuzugang vertändelt in aussichtsreicher Position. Kuchl gelingt es danach, mit einem hohen Aufwand, die Angriffsbemühungen der Scheiblehner-Truppe, in Schach zu halten. Zudem verfügt man mit Plainer, der bei einer Linzer Doppelchance in der 17. Minute erfolgreich eingreift, über einen sehr wachsamen Schlussmann. So kommt es, dass Blau Weiß keine Mittel und Wege findet, um die Hausherren ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Die Topgelegenheit in der ersten Hälfte findet BW-Kapitän Brandner in der 42. Minute vor. Endstation aber einmal mehr Torhüter Plainer - Halbzeitstand: 0:0.

Matthias Seidl knockt Ex-Verein aus

Die Frage im zweiten Durchgang war, ob die Kuchler den Oberösterreichern, im taktischen Bereich, weiterhin über weite Strecken, die Stirn bieten können. Der erste Torschuss nach Wiederbeginn geht zwar auf die Kappe der Helmlinger-Schützlinge (49. Kaindl), was aber nichts daran ändert, dass die Blau-Weißen der Chef am Platz sind. 53. Minute: Nach einem Kostic-Corner hat der 195cm große aufgerückte "Leuchtturm", Innenverteidiger Fabio Strauss, den höchsten Luftstand - 0:1. Jetzt lassen die Linzer, auch wenn das Kuchler Spiel mit einsetzenden Regen flüssiger wird, Ball und Gegner laufen. Matthias Seidl, gerade erst von Kuchl transferiert, ist es, der noch zweimal ins Schwarze trifft. In der 68. Minute mit einem sehenswerten Heber und in der 94. Minute trägt er Sorge für den 0:3-Spielendstand. Die 2. Runde (Auslosung, 1. August), geht von 21. bis 23. September über die Bühne. Dann kommt es heuer noch zum Achtelfinale. Die Termine dafür sind von 26. bis 28. Oktober angesetzt.

SV KUCHL - FC BLAU WEISS LINZ 0:3 (0:0)

Bürgerausee-Arena, 500 Zuseher, SR: Jakob Semler (Stmk.)

SV Kuchl: Plainer, Seiwald, Buchegger, Klimitsch (82. Rainer), Kaindl (63. Fritzenwallner), Strobl, S. Seidl, Hofer (76. Leitenstorfer), Man. Seidl, Sabic (76. Begovic), Pargan

Blau Weiss Linz: Gschossmann, Strauss, Pirkl (50. Mitrovic), Maranda, Windhager (72. Gölles), Koch, Brandner, Kostic, Fetahu (65. Malicsek), Matt. Seidl, Surdanovic (65. Borsos)

Torfolge: 0:1 (53. Strauss), 0:2 (68. Seidl), 0:3 (94. Seidl)

Gelbe Karten: Klimitsch, Strobl bzw. Brandner

stärkste Spieler: Plainer, Strobl, Man. Seidl bzw. Matt. Seidl, Brandner, Kostic

Stimme zum Spiel:

Gerald Scheiblehner, Trainer BW Linz:

"Wichtig war, dass wir ruhig geblieben sind bzw. auf unsere Chance warten konnten. Vor allem nach dem Seitenwechsel war es wichtig, noch einmal nachzusetzen. Es ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit bei einem Regionalligist zu gewinnen. Wir wollen im Bewerb so weit wie möglich kommen. Vielleicht passt es in der zweiten Runde mit einem Heimspiel."

ZUM ÖFB-Cup Live Ticker

Photocredit: Harald Dostal

by: Ligaportal/Roo