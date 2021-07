Keinen Sieger und keine Tore gab es in der 2. Runde der ADMIRAL 2. Liga im Spiel zwischen SK Rapid II und den FC Juniors OÖ. Die beiden "Talenteschmieden" trennten sich in einer recht chancenarmen Partie torlos. Die Juniors halten damit nach zwei Spielen bei einem Punkt. Rapid II hatte heute das erste Spiel in der neuen 2. Liga-Saison bestritten, nachdem die Partie gegen St. Pölten vor einer Woche abgesagt werden musste.

Juniors beginnen stark, doch Rapid arbeitet sich in die Partie

Die Gäste aus Oberösterreich waren zu Beginn die tonangebende Mannschaft, störten die jungen Rapidler früh, sodass diese kaum ins Spiel fanden. Mit Fortdauer der ersten Halbzeit kamen die Hütteldorfer aber besser rein und übernahmen die Spielkontrolle. Schlussendlich fehlte es im letzten Drittel aber am entscheidenden letzten Pass.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde gab es dann die erste richtig große Torchance des Spiels: Zimmermann kam aus der Drehung zum Schuss, doch sein Versuch zischte haarscharf am Tor der Oberösterreicher vorbei (32.). Kurz vor dem Pause brachte sich Strunz in eine gute Abschlussposition, scheiterte aber an Torhüter Polster, der einst für den SK Rapid gekickt hatte. Folgerichtig ging es mit dem torlosen Remis in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel tat sich im Allianz-Stadion nicht sonderlich viel. Beide Mannschaften kamen nur schwer in die Gefahrenzone des Gegners. Es dauerte bis zur 71. Minute, ehe es eine große Torchance in der zweiten Hälfte zu sehen gab. Wunsch kam nach einer Flanke völlig freistehend zum Abschluss, scheiterte aber an Polster, der stark reagierte. In der Schlussphase waren die Wiener dem Siegtreffer näher, doch dieser wollte nicht mehr fallen. Demnach mussten sich beide Teams mit einem Punkt begnügen.

ADMIRAL 2. Liga, 2. Runde

SK Rapid II - FC Juniors OÖ 0:0

Allianz-Stadion, Wien; SR Fluch

Live-Ticker Rapid II vs. Juniors OÖ

Startelf Rapid II: Hedl; Bosnjak, Dijakovic, Eggenfellner, Fallmann, Sulzbacher, Oswald, Querfeld, Wunsch, Strunz, Zimmermann

Startelf Juniors OÖ: Polster; Boller, Kapsamer, Wallquist, Wurdinger, Nakamura, Oh, Radulovic, Sulejmanovic, Griger, Weixelbraun

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: GEPA/ADMIRAL