Am 2. Spieltag traf in der Admiral 2. Liga der FC Liefering auf den spusu SKN St. Pölten. Und dabei bekam der Absteiger gleich einmal zu spüren, was so alles zukommen wird in der 2. Liga. Wenngleich, die spielfreudigen Lieferinger waren schon ein echter Prüfstand. Die entscheidende Phase dabei war gleich nach Wiederbeginn. Innerhalb von nur wenigen Minuten hätte es auch 4:0 stehen können. Aber schlussendlich reichten den Hausherren zwei Treffer, um den nächsten vollen Punktezuwachs verbuchen zu können.

(Nach dem Sieg in Kapfenberg hat man nun auch St. Pölten auf der Abschussliste! Trainer Rene Aufhauser und die Lieferinger sind bereits voll in der Spur)

Der Schlager hält nicht was er verspricht

Während die "Jungbullen" mit dem Sieg in Kapfenberg die ersten Punkte bereits im Sack haben, war das der erste Auftritt des Bundesliga-Absteigers, der gleich mit acht Neuen in der Startelf aufkreuzt. Die Gäste sind es dann die in der Startphase den engagierteren Eindruck hinterlassen. Aber die erste hochkarätige Torchance finden die Aufhauser-Mannen in der 10. Minute vor. Sahin bedient Dorgeles, der setzt den Heber aber knapp über das Tor. Was dazu führt, dass die jungen Lieferinger das Spiel mehr und mehr an sich reißen. Für die Niederösterreicher reicht es, nach einem Eckball, nur zu einem Kopfball von Lafnitz-Neuzugang Tomka (24.). Dann kann Wolfsburg-Leihgabe Lino Kasten im Tor der Blau-Gelben, bei Gelegenheiten von Sahin (31.) und Dorgeles (34.), zweimal entscheidend eingreifen - Halbzeitstand: 0:0.

Jetzt geht die Post ab in der Red Bull Arena

Im ersten Durchgang waren die Salzburger das Team mit mehr Offensivdrang. Gelingt es den Helm-Schützlingen das zu ändern, oder zeigt man verstärkt Interesse daran, dieses Remis über die Runden zu bringen. Keine Rede davon, denn der Gastgeber beginnt den zweiten Durchgang wie von der Tarantel gestochen. 47. Minute: Diambou schickt den pfeilschnellen Dorgeles auf die Reise, der cool und abgeklärt das 1:0 markiert. 48. Minute: Der erst eingewechselte 17-jährige Kroate Roko Simic nützt die Gunst der Stunde und erhöht auf 2:0. Als dann Havel und Diambou (Torstange) knapp am 3:0 vorbeischrammen ist es auf der Gegenseite Gschweidl (Assist: Vucenovic), der in der 56. Minute auf 2:1 verkürzt. Jetzt ist St. Pölten wieder voll im Bilde, der Gleichstand ist durchaus in Reichweite. Aber mit vereinten Kräften schaffen es die "Jungbullen" letztlich, auch das zweite Punktspiel für sich zu entscheiden - Spielendstand: 2:1. In der nächsten Runde gastiert Liefering am Freitag, 6. August um 18:30 Uhr in Lustenau. St. Pölten bekommt es am selben Tag mit der Startzeit um 20:25 Uhr auswärts mit Blau-Weiß Linz zu tun.

FC LIEFERING - SKN ST. PÖLTEN 2:1 (0:0)

Red Bull Arena, 375 Zuseher, SR: Achim Untergasser (OÖ)

FC Liefering: Stejskal, Böckle, Wallner, Okoh, Atiabou, Diambou, Dorgeles (65. Crescenti), Kameri (46. Simic), Sahin (78. Baidoo), Forson (78. Hofer), Havel (94. Owusu)

SKN St. Pölten: Kasten, Steinwender, Ramsebner, Lang, Salamon (82. Messerer), Tomka (65. Barlov), Halper, Davies (65. Keiblinger), Gschweidl, Alar (55. Tanzmayr), Hong (55. Vucenovic)

Torfolge: 1:0 (47. Dorgeles), 2:0 (48. Simic), 2:1 (56. Gschweidl)

Gelbe Karten: Forson bzw. Tomka, Steinwender, Barlov

stärkste Spieler: Diambou, Wallner bzw. Gschweidl, Ramsebner

Photocredit: GEPApictures/ADMIRAL

by: Ligaportal/Roo