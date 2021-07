Der SC Austria Lustenau hat dank einer weiteren Galavorstellung von Haris Tabakovic auch sein zweites Ligaspiel in dieser Saison gewonnen. Die Vorarlberger feierten auswärts gegen den SV Lafnitz einen 4:1-Sieg. Der Schweizer Haris Tabakovic schnürte in der ersten Halbzeit binnen einer halben Stunde einen Dreierpack. Nach dem Seitenwechsel legte Tabakovic sogar noch einen Treffer nach.

Haris Tabakovic zieht eine große Show auf

Austria Lustenau erwischte einen Start nach Maß und ging bereits in der 3. Minute in Führung: Cheukoua brachte einen Eckball hoch in den Strafraum, wo Haris Tabakovic einmal mehr seine Abschlussstärke unter Beweis stellte und souverän zum 0:1 einköpfelte. Kurz darauf tankte sich Cheukoua nach vorne, verzog aber aus 20 Metern knapp (5.).

Die Hausherren kamen nach der starken Anfangsphase der Gäste gut zurück und drängten auf den Ausgleich: Zunächst konnte Schierl bei einem starken Freistoß noch retten, ehe Daniel Gremsl nach einer Kröpfl-Flanke goldrichtig stand und zum 1:1 einschob (17.). Die erste Hälfte entwickelte sich zu einem Spektakel. Zunächst stellte Tabakovic mit seinem bereits vierten Saisontor auf 2:1 für die Gäste, ehe es nach einem Foul von Cheukoua und Gremsl Elfmeter für Lafnitz gab. Mario Kröpfl trat an, scheiterte aber an Schierl. Der Nachschuss von ... prallte an die Stange.

Haris Tabakovic wiederum machte es besser und bejubelte nach etwas mehr als einer halben Stunde seinen dritten Treffer in dieser Partie: Zingl konnte einen Cheukoua-Schuss nur zur Seite abwehren, wo das Leder genau vor die Füße von Tabakovic fiel. Der Schweizer staubte eiskalt ab - 1:3 (33.).

Nach dem Seitenwechsel wurde es nicht leichter für die Oststeirer, nachdem Nicolas Meister nach einer Attacke von hinten gegen Cheukoua glatt Rot gesehen hatte. Und Haris Tabakovic machte dort weiter, wo er in der ersten Halbzeit aufgehört hatte: Wieder legte Cheukoua für den Schweizer auf und der 29-Jährige blieb erneut cool - 1:4 (61.). Am Sieg der Gäste aus Lustenau gab es nun nichts mehr zu rütteln. Die Vorarlberger spielten den Vorsprung souverän über die Zeit.

ADMIRAL 2. Liga, 2. Runde

SV Lafnitz - SC Austria Lustenau 1:4 (1:3)

Fußballarena Lafnitz; SR Talic

Tore: Gremsl (17.) bzw. Tabakovic (3., 22., 32., 61.)

Rot: Meister (49.)

Startelf SV Lafnitz: Zingl; Grasser, Umjenovic, Pfeifer, Kröpfl, Sittsam, Fadinger, Schriebl, Gremsl, Meister, Wendler

Startelf A. Lustenau: Schierl; Maak, Gmeiner, Berger, Marceta, Grabher, Saracevic, Hugonet, Stefanon, Cheukoua, Tabakovic

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media