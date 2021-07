Der Floridsdorfer AC empfing am Freitagabend in der zweiten Runde der 2. Liga die Young Violets. Damit stand ein Wiener Derby auf dem Programm. Die Gastgeber gingen favorisiert ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Am Ende konnten sich die Young Violets mit 2:1 knapp aber doch durchsetzen.

Führung für die Violets

Die Partie beginnt munter und die Floridsdorfer haben auch gleich die erste Chance - Anthony Schmid schnappt sich das Leder und sprintet über links in die Box, doch seinen Abschluss aus spitzem Winkel kann Mathias Gindl mit den Füßen zur Ecke abwehren. Die Young Violets Austrian Wien versuchen es immer wieder mit langen Bällen in die Tiefe, doch diese sind noch zu ungenau und landen bei der gegnerischen Defensive. Floridsdorfs Martin Rasner will vom rechten Flügel im Zentrum Anthony Schmid bedienen, doch sein Versuch wird von der Abwehr abgefangen. Dann drückt Sebastian Zettl einfach mal aus der Distanz ab, doch sein ungefährlicher, flacher Schuss wird von einem gegnerischen Verteidiger sofort abgeblockt. Nach einer Viertelstunde auch die erste Möglichkeit für die Gäste! Silvio Apollonio haut von der rechten Seite einen Querpass in die Box zu Josef Pross, doch Mirnes Becirovic steht richtig und blockt den Schuss zum Corner ab. Es geht auch in weiterer Folge Hin und Her, doch richtig zwingend ist man nicht. Erst nach etwas mehr als einer halben Stunde steht es 1:0, und zwar für die Austrianer. Florian Fischerauer bringt von rechts eine Flanke zentral in die Box, Mirnes Becirovic kann nur schlecht klären per Kopf und Josef Pross haut den Ball per Aufsetzer ins linke Eck. Pross kurz darauf beinahe mit dem nächsten Treffer! Keeper Lukas Gütlbauer kommt weit aus dem Strafraum heraus, der Austrianer spielt das Leder an ihm vorbei, doch dann sind noch zwei Floridsdorfer Verteidiger zur Stelle und klären. In der Nachspielzeit kommt Floridsdorfs Joao Miguel E Melo De Oliveira nach einer Freistoßflanke von rechts von Marco Krainz an der ersten Stange zum Kopfball, doch sein Versuch geht rechts vorbei. Dann geht es in die Kabinen.

FAC verkürzt

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gastgebern: FAC-Kicker Mirnes Becirovic will mit einer Hereingabe aus dem rechten Halbfeld für Gefahr sorgen, doch Raphael Schifferl ist zur Stelle und klärt per Kopf. Dann beinahe der Ausgleichstreffer für die Floridsdorfer - Martin Rasner bringt von links ein gefährliche Ecke in den Fünfer, Niels Hahn will per Fuß klären, der Ball segelt hoch Richtung eigenes Netz, doch im letzten Moment ist Keeper Mathias Gindl noch zur Stelle und boxt das Spielgerät von der Torlinie weg. Die Young Violets machen es besser. Csaba Mester spielt einen flachen Pass auf den linken Flügel zu Christoph Martschinko, der eine schöne hohe Flanke in die Box zu Josef Pross bringt und der versenkt die Kugel im linken Eck. Damit ist für klaren Fronten gesorgt. Die Heimischen schlagen nun aber zurück: Mirnes Becirovic bekommt rechts von der Strafraumkante von Anthony Schmid einen kurzen Pass, macht eine Drehung und schießt das Leder unter den Füßen von Raphael Schifferl hindurch ins linke Eck. Die Floridsdorfer riskieren in Folge immer mehr und geben Gas. Das eröffnet auch Räume für die Gäste, die das Spiel entscheiden wollen. Christoph Martschinko kommt links am Strafraumeck zum Abschluss, doch seinen guten Versuch kann Keeper Lukas Gütlbauer ist zur Stelle und wehrt zur Seite ab. Nächste große Chance für die Gäste - wieder ist Mathias Gindl zur Stelle! Nach einem durcheinander in der Box kommt Anthony Schmid zum Abschluss, doch der Young Violets Keeper wirft sich stark dazwischen und wehrt zum Corner ab. Die Floridsdorfer kriegen das Leder nicht hinein! Anthony Schmid spielt einen scharfen Pass von rechts ins Zentrum, doch drei FAC Angreifer rutschen vorbei und Muharem Huskovic klärt. Dann ist das Spiel vorbei und die Violets gewinnen mit 2:1.

Fotos: Josef Parak