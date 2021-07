Der FC Mohren Dornbirn traf in der 2. Runde der Admiral 2. Liga auf den SKU Glas Ertl Amstetten. Gespielt wurde im Stadion auf der Birkenwiese in Dornbirn und rund 1000 Besucher wollten der Partie beiwohnen. Die Gastgeber wurden nach 20 Sekunden eiskalt erwischt - ein Eigentor führte zur schnellen Führung von Amstetten. Nach der 0:3 Pausenführung ließen sich die Gäste die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und traten am Ende mit einem 0:6 Auswärtssieg die Heimreise aus dem Ländle an.

Wale Musa Alli war heute der Mann des Tages - der Nigerianer war bei drei Treffern massgeblich beteiligt

Die erste Ballberührung in dieser Begegnung führte bereits zu einem Treffer - nach exakt 20 Sekunden gingen die Gäste mit 0:1 in Führung. Nach einem Stanglpass von Wale Alli, den David Peham nicht erreichte, traf der Dornbirner Verteidiger Marcel Krinjic ins eigene Tor. Trotz des schnellen Rückstandes ließ sich die Heimmannschaft nicht beirren, drängte auf den Ausgleich und hatten auch wesentlich mehr Ballbesitz als die Gegner. Amstetten wurde wenn, dann nur durch Konter gefährlich - diese wurden jedoch immer blitzschnell ausgeführt. So auch beim 0:2 Führungstreffer in der 27. Minute - nach einer super Spieleröffnung von Wale Alli zündete Bojan Mustecic den Turbo und schob den Ball staubtrocken ein. Der Jubel war noch nicht richtig verhallt, als es wiederum im Kasten klingelte. Can Kurt servierte einen Stanglpass auf John Fredriksen und der Mann von den Faröer Inseln erhöhte auf 0:3 (31.). Das war auch der Pausenstand - ein aufgrund der Effizienz der Gäste verdienter Vorsprung - trotz allem hatte der FC Dornbirn viel mehr Ballbesitz.

In der 60. Minute wurde der Dornbirner Anes Omerovic mit der roten Karte vom Platz gestellt

Auch im zweiten Durchgang ging es munter nach vorne - beide Mannschaften wollten unbedingt ein Tor erzielen. In der 60. Minute tankte sich Wale Alli durch und wurde von Anes Omerovic regelwidrig gelegt - der Unparteiische zückte sofort den roten Karton und stellte den 23jährigen vom Platz. Mit einem Mann mehr wurde Amstetten jetzt klarerweise immer stärker. Alli lief am linken Flügel allen auf und davon, zog ab und scheiterte an Keeper Bundschuh. Den Abpraller konnte David Peham sicher verwerten und so stand es ab der 65. Minute 0:4 für den SKU Glas Ertl Amstetten. Die Niederösterreicher wollten sich scheinbar mit dem Erreichten nicht zufrieden geben - der Ball rollte ab sofort nur mehr in eine Richtung. Dornbirn war jetzt nicht mehr in der Lage dem Offensivspektakel der Amstettner etwas entgegen zu setzen und musste den Gästen die drei Punkte überlassen. In der 85. Minute erhöhte David Peham, nach schönem Pass in die Tiefe von Roman Alin, mit seinem zweiten Treffer auf 0:5. In der 91. Minute machte Phillip Schellnegger das halbe Dutzend voll und sorgte schlussendlich für den 0:6 Auswärtssieg seiner Mannschaft.

FC MOHREN DORNBIRN - SKU GLAS ERTL AMSTETTEN 0:6 (0:3)

Torfolge: 1:0 (1. Krinjic ET), 0:2 (27. Mustecic), 0:3 (31. Fredriksen), 0:4 (65. Peham), 0:5 (85. Peham), 0:6 (91. Schellnegger)

Stadion Birkenwiese; 1000 Zuseher; Pfister - Staudinger - Gschliesser

Startaufstellungen:

FC Mohren Dornbirn: Lucas Bundschuh, Marcel Krnjic, Pierre Nagler, Lukas Katnik, Franco Joppi, Anes Omerovic, Kilian Bauernfeind, Timo Friedrich, Felix Gurschler, Aaron Kircher (K), Yann-Aime Kasai



Amstetten SKU: David Affengruber - Can Kurt, Sebastian Dirnberger, Marco Stark - Arne Ammerer, Bojan Mustecic, Wale Musa Alli, Peter Tschernegg, Dino Kovacec - David Peham (K), John Johannesen Frederiksen

Stimmen zum Spiel:

Fotos: Harald Dostal

