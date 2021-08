Der SKU Amstetten blieb auch im dritten Spiel in dieser 2. Liga-Saison ungeschlagen. Die Niederösterreicher feierten am Freitag in der 3. Runde einen verdienten 3:0-Heimsieg gegen den SK Vorwärts Steyr, der damit drei Niederlagen in Folge kassierte. Mann des Spiels war John Frederiksen, der zweimal per Kopf traf und einen Doppelpack schnürte.

Amstetten hat in der ersten Halbzeit alles im Griff

Die Hausherren fanden gleich wenige Augenblicke nach Anpfiff eine Riesenchance auf die Führung vor: Wale Musa Alli tauchte nach feinem Zuspiel alleine vor Steyr-Tormann Turner auf, der sich beim Abschluss auszeichnen und glänzend parieren konnte (2.). Amstetten hatte die Partie im Griff, agierte williger und fand eine weitere gute Torchance vor: Alli flankte von rechts Richtung zweite Stange, wo Mustecic völlig freistehend zum Abschluss kam. Sein Schuss landete aber im Außennetz (13.).

Wie schon in den ersten beiden Partien in dieser 2. Liga-Saison stach auch heute Wale Musa Alli heraus, der vom Defensivverbund von Steyr kaum gehalten werden konnte. Nach einer kurzen Ruhephase kamen die Niederösterreicher in der Schlussphase nochmals auf: Zunächst wurde ein Schuss von Frederiksen gefährlich abgefälscht, ehe sich Turner kurz vor der Pause bei einem direkten Freistoß auszeichnen konnte.

Frederiksen alias "Helikopter" macht in der Schlussphase alles klar

Kurz nach dem Seitenwechsel bekamen die Hausherren nach einem Foul an Alin im Strafraum einen Elfmeter zugesprochen: Der Gefoulte übernahm die Verantwortung und netzte sicher zur hochverdienten 1:0-Führung ein (53.). Alem Pasic sah seine zweite Gelbe Karte und musste frühzeitig vom Platz. Der flinke Alli war auch in der zweiten Halbzeit einer der auffälligsten Akteure auf dem Platz und setzte einen Distanzschuss knapp über das rechte Kreuzeck (60.).

Zehn Minuten später gelang den dominanten Amstettnern die Vorentscheidung: Mustecic flankte von links butterweich in den Strafraum, wo John Frederiksen, der 2,02 Meter Mann, nur mehr einköpfeln musste - Saisontor Nummer zwei für den Stürmer von der Färöer Inseln. Und der baumlange Angreifer legte wenig später noch einen Treffer drauf: Frederiksen schraubte sich bei einem Eckball an der ersten Stange hoch und köpfelte überlegt ins kurze Eck - 3:0 (81.).

ADMIRAL 2. Liga, 3. Runde

SKU Amstetten - SK Vorwärts Steyr 3:0 (0:0)

Ertl Glas-Stadion, Amstetten; SR Eisner

Live-Ticker SKU Amstetten vs. Vorwärts Steyr

Tore: Roman Alin (53./Elfmeter), Frederiksen (70., 81.)

Gelb-Rot: Pasic (52.)

Startelf Amstetten: Verwüster; Dirnberger, Stark, Ammerer, Kurt, Mustecic, Schellnegger, Tschernegg, Alin, Alli Musa, Frederiksen

Startelf Steyr: Turner; Lageder, Dombaxi, Pasic, Prada, Ablinger, Filip, Fischer, Sarcevic, Bilic, Martinovic

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: GEPA/ADMIRAL