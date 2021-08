Der GAK 1902 war anlässlich der 3. Runde der Admiral 2. Liga zu Gast bei den Young Violets in der Generali Arena in Wien. Die Statistik vor dieser Begegnung sprach für die Gäste - die Rotjacken holten in der vergangenen Saison vier Punkte gegen die jungen Veilchen. Nach den beiden Unentschieden in den letzten beiden Runden wollten die Grazer bei diesem Spiel die vollen drei Punkte entführen - kein leichtes Unterfangen - die Gastgeber standen bei vier Zählern und waren bis dato noch ohne Niederlage. Am Ende trennten sich die beiden Mannschaften mit einem torlosen Unentschieden.

Die erste Halbzeit blieb wenig spektakulär - Coach Gernot Plassnegger war sichtlich unzufrieden mit seinem GAK

In den Anfangsminuten agierten die beiden Teams abwartend und auf die Fehler der Gegner wartend. In Minute Zehn wurde es brandgefährlich - ein Kopfball von GAK-Neuzugang Dos Santos Santana verfehlte sein Ziel nur knapp. In der 15. Minute war es auf der Gegenseite Florian Wustinger der einen Köpferl nicht im Tor unterbringen konnte. Nach Chancen stand es jetzt 1:1 - Tore blieben aber Mangelware, wohl auch weil beide Mannschaften jetzt immer hektischer wurden und das Spiel sehr zerfahren war - vor den jeweiligen Sechzehnern war bei beiden Teams Endstation. Nach 45 Minuten trabten die beiden Teams mit einem 0:0 in die Kabinen.

Muharem Huskovic vergab drei hochkarätige Tormöglichkeiten

Auch der zweite Durchgang war geprägt von viel Kampf und Krampf. Die Akteure waren zu sehr darauf konzentriert keine Fehler zu machen - so blieben Torraumsszenen Mangelware. Ab der 70. Minute änderte sich das Bild aber schlagartig. Die Young Violets wurden immer stärker und kamen zu einigen hochkarätigen Chancen. Muharem Huskovic vermochte es in der 70. Minute nicht, den Ball aus kurzer Distanz im Tor unterzubringen. Nur zwei Minuten später scheiterte er am GAK-Keeper Christoph Nicht. Aller guten Dinge sind drei - dachte sich der Akteur wohl am heutigen Tag - in Minute 76 setzte er die Kugel nach einem Stanglpass neben das Tor. Das Spiel endete schließlich mit einem torlosen 0:0 - einem Ergebnis, das dem GAK sehr schmeichelte.

YOUNG VIOLETS - GAK 1902 0:0 (0:0)

Generali Arena; 100; Fröhlacher - Brandner - Obritzberger

Aufstellungen:

FK Austria Wien: Mathias Gindl, Florian Wustinger, Josef Pross, Niels Hahn, Esad Bejic, Muharem Huskovic, Silvio Apollonio, Matteo Meisl (K), Christoph Martschinko, Florian Fischerauer, Csaba Mester

GAK 1902: Christoph Nicht - Philipp Seidl, Michael Huber, Stephan Palla, Marco Sebastian Gantschnig, Benjamin Rosenberger - Markus Rusek, Mamadou Sangare, Marco Perchtold (K) - Pedro Felipe Dos Santos Santana (60. Jessenitschnig), Lukas Gabbichler

Stimmen zum Spiel:

folgen demnächst

