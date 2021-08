In der Admiral 2. Liga empfing in der 3. Runde der KSV 1909 den Floridsdorfer AC im Franz-Fekete-Stadion in Kapfenberg. Die Gastgeber, die bis dato noch sieglos waren, hatten es sich zum Ziel gesetzt vor heimischen Publikum den ersten Dreipunkter einzufahren. Die Gäste machten den ambionierten Kapfenbergern aber einen Strich durch die Rechnung, gingen bereits nach zwölf Minuten in Führung und gewannen zum Schluss mit 1:2.

Früher Jubel: Nach 12 Minuten traf Joao de Oliveira zum 0:1 für den FAC

Bereit in der 1. Spielminute blieb den Zusehern in Kapfenberg kurz das Herz stehen, als FAC Stürmer Marcel Monsberger einen Schuss an die Querlatte nagelte. Nach zwölf Minuten machte es sein Mitstreiter Joao De Oliveira besser - er verwertete nach einem Freistoß per Kopf zum 0:1 für die Gäste. Die Wiener wurden jetzt immer stärker, hatten den Braten gerochen und wollten gleich noch eines drauf setzen, ließen aber einige Chancen ungenutzt. Die Hausherren waren damit beschäftigt, die Angriffe der Gegner zu entschärfen. Viel mehr ging dann im ersten Durchgang nicht mehr, Schiedsrichter Florian Jandl holte die Protagonisten mit dem 0:1 Pausenstand in die Kabinen.

In einer unspektakulären zweiten Hälfte fielen die beiden Treffer erst sehr spät.

In der Anfangsphase des zweiten Durchgangs waren nicht viel Highlights zu sehen - eine Möglichkeit in der 65. Spielminute der Gäste war die einzige Ausbeute. Es dauerte bis zur 84. Minute, ehe wieder was passierte am Spielfeld. Marcel Monsberger drückte den Ball zur 0:2 Führung seiner Mannen über die Linie. Kurz vor dem Spielende war der Unparteiische gezwungen auf den Elfmeterpunkt zu zeigen. Matthias Puschl legte sich den Ball auf und verwertete den Strafstoß sicher zum 1:2. Der Anschlusstreffer fiel aber zu spät, die Wiener entführten die drei Punkte und durften feiernd ihre Rückreise über den Semmering antreten. Der Kapfenberger SV schaffte erneut nicht anzuschreiben und muss weiter auf den ersten Saisonpunkt warten.

KSV - FAC 1:2 (0:1)

Torfolge: (12. De Oliveira), 0:2 (65. Monsberger). 1:2 (92. Puschl E.)

Franz Fekete Stadion; 150; Jandl - Tekeli - Gökhan

Aufstellungen:

Kapfenberger SV: Christopher Giuliani, Christoph Graschi, Mario Grgic (K), Matthias Puschl, Levan Eloshvili, Lukas Macher, Simon Staber, Mario Cetina, Christoph Pichorner, Yao Olivier Juslin N'zi, Sanel Bajrektarevic

FAC Wien: Lukas Gütlbauer - Patrick Puchegger, Christian Bubalovic, Mirnes Becirovic (K), Jan Gassmann, Daniel Rechberger - Marco Krainz, Martin Rasner - Anthony Schmid, Joao Miguel E Melo De Oliveira, Marcel Michael Monsberger

Stimmen zum Spiel:

