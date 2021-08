Am 4. Spieltag traf in der Admiral 2. Liga der SK Vorwärts Steyr auf den FC Wacker Innsbruck. Und dabei hatten die Gäste Schwerarbeit zum verrichten, um die angestrebte volle Punkteanzahl gutschreiben zu können. Das Pendel hätte durchaus auch in die andere Richtung ausschlagen können. Es wollte aber nicht sein, so hält Vorwärts auch nach vier Spielen die Null fest. Aufbruchsstimmung hingegen ist bei den Innsbruckern vernehmbar. Denn mit diesem Auswärtsdreier hat man die vorderster Tabellenplätze unmittelbar vor der Nase.

(Der Innsbrucker Florian Jamnig, hier gegen Ivan Sarcevic, musste in der 88. Minute nach einer Tätlichkeit, das Spielfeld frühzeitig verlassen)

Steyr agiert sehr aufopferungsvoll

Während bei Steyr nach drei Niederlagen schon ordentlich Sand im Getriebe ist, steht der Titelmitstreiter aus Tirol noch unbesiegt da. Der Gastgeber beginnt ambitioniert, Bilic stellt Gästekeeper Knaller in der 3. Minute auf den Prüfstand. Mit Fortdauer der Begegnung übernimmt dann doch mehr und mehr die Bierofka-Truppe das Kommando. Aber mit einer hohen Einsatzbereitschaft gelingt es den Heimischen die Null festzuhalten. In der 22. Minute liegt der erste Treffer gehörig in der Luft. Aber Steyr-Keeper Turner reagiert bei einem Holz-Schuss hervorragend. Die offene Frage ist, wie lange sich der Platzherr erfolgreich entgegenstemmen kann. Als dann weder Ronivaldo noch Jamnig Kapital aus guten Gelegenheiten schlagen können, schaffen es die Oberösterreicher das torlose Remis in die Halbzeitpause zu bringen.

"Wacker-Joker" Okan Aydin sticht

Können die Milot-Schützlinge, wenn Wacker und damit ist zu rechnen, einen Zahn zulegt, weiter zumindest diesen einen Zähler festhalten. Gleich nach Wiederbeginn ist es Ronivaldo, der mit einem Distanzschuss sein Ziel nur knapp verfehlt. Was Steyr aber nachfolgend nicht davon abhalten sollte, weiter sehr engagiert an die Sache heranzugehen. Aber in der 63. Minute ist es soweit: Jamnig bedient Aydin, gerade einmal fünf Minuten im Spiel, der das 0:1 markiert. Was die Aufgabe für die noch punktelosen Steyrer nicht wirklich einfacher macht. Denn die Innsbrucker verlegen ihr Augenmerk nun darauf, den Sieg nicht mehr aus der Hand zu geben. Trotzdem, Steyr kann immer wieder Nadelstiche setzen. Nur zum Ausgleich sollte es letztlich nicht mehr reichen. In der Nachspielzeit kommt noch Farbe ins Spiel: Jamnig (Wacker) und Martinovic (Steyr) sehen wegen einer Tätlichkeit den roten Karton - Spielendstand: 0:1. In der nächsten Runde empfängt Steyr am Freitag, 20. August um 18:30 Uhr die Juniors OÖ. Innsbruck ist dann um 20:25 Uhr zu Gast in Lustenau.

(Wie dieses Duell war das Spiel geprägt von hartumkämpften Zweikämpfen, die sich durchwegs im Mittelfeld abspielten)

SK VORWÄRTS STEYR - FC WACKER INNSBRUCK 0:1 (0:0)

Kammerhofer-Arena, 1.050 Zuseher, SR: Florian Jandl (Bgld.)

Vorwärts Steyr: Turner, Sarcevic, Sahanek, Prada, Lageder, Dombaxi (79. Rabenhaupt), Freitag (63. P. Bilic), Gonzalez Paz (85. Martic), Martinovic, Filip (63. Fischer), D. Bilic (63. Ablinger)

Wacker Innsbruck: Knaller, Hager, Hupfauf (56. Soares), Joppich, Kopp, Martic (93. Pribanovic), Jamnig, Holz, Viteritti (73. Galle), Ronivaldo, Fridrikas (58. Aydin)

Tor: 0:1 (63. Aydin)

Gelbe Karten: Dombaxi, Filip, Sarcevic, Lageder bzw. Soares, Joppich

Gelb-Rote Karte: Milot-TR (Steyr SE)

Rote Karten: Martinovic (92. Steyr) bzw. Jamnig (92. Wacker)

stärkste Spieler: Sarcevic, Lageder bzw. Joppich, Ronivaldo

Stimme zum Spiel:

Andreas Milot, Trainer Steyr:

„Heute war der Vorwärtsgeist nicht nur auf den Rängen, sondern auch auf dem Rasen zu spüren. Leider ist es sich für einen Punktegewinn nicht ausgegangen, doch es war wieder ein Schritt in die richtige Richtung."

