Am 4. Spieltag traf in der Admiral 2. Liga der GAK 1902 auf den FC Juniors OÖ. Und dabei gelang es den Athletikern einen souveräner Heimsieg unter Dach und Fach zu bringen. Ein wenig hat es zuletzt schon geknirrscht im Gebälk bei den Grazern. Aber mit dieser Machtdemo sollte doch wieder die Ruhe gegeben sein, die nötig ist, um erfolgreich arbeiten zu können. Die LASK-Filliale ist arg unter die Räder gekommen. Aber der Jugend wird es wohlweislich gelingen, dieses unliebsame Erlebnis wegzustecken.

(Der 19-jährige Malier Mamadou Sangare zeichnete in der 34. Minute für das 2:0 des GAK verantwortlich)

4 Treffer innerhalb von 6 Minuten

Während der GAK noch seinem ersten Saisonsieg hinterherhechelt, hat es die "Talenteschmiede" aus Oberösterreich zuletzt geschafft, aus zwei Spielen vier Punkte gutzuschreiben. Beide Teams geben vom Start weg zum verstehen, dass man es auf der Agenda stehen hat, drei Punkte gutzschreiben. Bei den "Rotjacken" ist nach den letzten Spielen doch eine Verunsicherung spürbar. Aber auch das nötige Glück ist nicht auf Seite der Plassnegger-Truppe zu finden. 14. Minute: Nach einem Eckball trifft Klagenfurt-Zugang Rusek per Kopf nur die Latte. Aber in der 23. Minute treffen die Steirer ins Schwarze. Über Weberbauer und Sangare kommt das Spielgerärt zum 20-jährigen Kalajdzic, der aus der Drehung die 1:0-Führung markiert. Das Spiel geht danach weiter flott vonstatten. Die Hirczy-Schützlinge sind darauf aus, rasch zum Ausgleich zu gelangen. Aber der GAK präsentiert sich in blendender Geberlaune: Sangare (34.) und Rusek (36.) sorgen für ein 3:0. Damit aber noch nicht genug: Griger fängt einen verunglückten Gantschnig-Rückpass ab - 3:1 in der 38. Minute. Dann ist es Gabbichler, der in der 40. Minute für den eindrucksvollen 4:1-Halbzeitstand sorgt.

Für die Juniors OÖ gibt es nichts zu holen

Nach diesem Torfestival in der Schlussviertelstunde der ersten Hälfte stellt sich nun die Frage was der zweite Abschnitt noch hergibt bzw. ob es die Gäste noch auf die Reihe bringen, das Spiel spannend zu gestalten. Aber der Grazer AK gibt sehr deutlich zu verstehen, dass man in keinster Weise noch Absichten hat, den Sieg noch aus den Händen zu geben. Endgültig für glasklare Fronten sorgt der Platzherr in der 70. Minute. Da ist es Gantschnig der mit dem verwandelten Elfmeter für einen 5:1-Vorsprung sorgt. Damit war die Luft bei den Gästen, die abgesehen von den "Horrorminuten" in der ersten Hälfte, eine akzeptable Darbietung ablegen, endgültig draußen. Letztendlich bleibt es beim 5:1-Spielendstand. Der GAK hat auf eindrucksvolle Art und die ersten drei Punkte ins Trocke gebracht. In der nächsten Runde gastiert der GAK am Sonntag, 22. August um 10:30 Uhr in Kapfenberg. Die Juniors OÖ müssen bereits am Freitag, 20. August um 18:30 Uhr in Steyr ran.

GAK 1902 - FC JUNIORS OÖ 5:1 (4:1)

Merkur Arena, 1.800 Zuseher, SR: Josef Spurny (Wien)

GAK 1902: Nicht, Huber, Palla, Gantschnig (74. Poric), Weberbauer (82. Seidl), Rusek, Sangare, Perchtold, Fink (82. Rosenberger), Gabbichler (82. Jessenitschnig), Kalajdzic

FC Juniors ÖO: Jungwirth, Würdinger (73. Philipsky), Kapsamer, Wallquist, Radulovic (46. Plojer), Valencia (62. Sulzner), Haas, Oh, Sulejmanovic, Griger (82. Altunbas), Michmayr (73. Mayr)

Torfolge: 1:0 (23. Kalajdzic), 2:0 (34. Sangare), 3:0 (36. Rusek), 3:1 (38. Griger), 4:1 (40. Gabbichler), 5:1 (70. Gantschnig/Elfer)

Gelbe Karten: Gantschnig, Perchtold bzw. Haas

stärkste Spieler: Huber, Rusek, Sangare bzw. Haas

Stimme zum Spiel:

Stefan Hirczy, Trainer Juniors OÖ:

"Wir sind zu Beginn eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen. Dann haben dem GAK 15 Minuten gereicht, um die Partie zu entscheiden. Man hat gemerkt, wenn nicht jeder aus unserer Mannschaft alles reinhaut, reicht das gegen so einen starken Gegner einfach nicht. Trotz dem deutlichen Rückstand haben meine Jungs dann in der zweiten Hälfte Moral bewiesen und bis zum Schluss gekämpft. Man muss dem GAK aber auch ein Lob für ihre Leistung heute aussprechen.”

