10:1 ist das Torverhältnis des SKU Amstetten aus den ersten drei Spielen in der Admiral 2. Liga. 7 zu 6 steht es im Punktevergleich mit dem FC Liefering, der im Heimspiel gegen die Mostviertler seine letztwöchige Niederlage bei der Lustenauer Austria vergessen machen will. Die Aufhauser-Truppe blickt auf eine ausgeglichene Bilanz in der Vorsaison zurück, als man einmal 3:0 gewann und ebenso hoch unterlag.

(Bleibt Trainer Jochen Fallmann mit Amstetten auch in der Red Bull Arena gegen Liefering ungeschlagen)

STATEMENT

Rene Aufhauser: „Amstetten ist zur Torfabrik der Liga geworden. Ihre letzten Spiele konnten sie mit 3:0 und 6:0 deutlich für sich entscheiden. Das spricht für ihre mannschaftlich geschlossen gute Leistung. Auch bei Standards sind sie gefährlich. Von meinem Team erwarte ich mir nach der Niederlage in Lustenau eine Reaktion, um wieder unsere Tugenden im zweiten Heimspiel auf den Platz zu bringen.“

