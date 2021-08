Eine Woche nach dem Remis in Horn kommt der Kapfenberger SV 1919 am Samstagnachmittag in der 4. Runde der Admiral 2. Liga nach Hütteldorf. Im Allianz Stadion erwartet den SK Rapid Wien II ein intensives Spiel gegen die Falken – Anpfiff: 14:30 Uhr!

(Das Rapid II-Trainerteam rund um Patrick Jovanovic und Steffen Hofmann darf sich über einen gelungenen Saisonstart freuen)

Der Saisonstart der zweiten Mannschaft des SK Rapid ist geglückt. Ein Sieg und zwei Remis – nach drei Spielen ohne Niederlage ist Cheftrainer Patrick Jovanovic mit seinen Jungs zufrieden: „Die ersten Runden waren absolut in Ordnung. Das Ziel war es, vor der Saison so schnell wie möglich nichts mit den Abstiegsplätzen zu tun zu haben, momentan scheint die Richtung zu stimmen.“ Rapid II zeigt nicht nur mit spielerisch tollen Leistungen auf, sondern auch die Ergebnisse stimmen, neben der Entwicklung der jungen Talente stehen jede Woche drei Punkte im Vordergrund. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen und werden uns daher auch am Samstag voll reinhauen. Kapfenberg ist ein guter Gegner aber wir wollen unbedingt drei Punkte einfahren,“ zeigt sich Martin Moormann kampfbewusst für die Aufgabe am Wochenende. Die Kapfenberger kommen mit guten Erinnerungen nach Wien, letzte Saison gewannen sie im Herbst mit 3:0 in Hütteldorf. Eine ähnlich junge Mannschaft aber mit etwas mehr Zweitligaerfahrung, wird am Samstag den routinierteren Steirer Paroli bieten wollen. In der vergangenen Runde in Horn lag der Altersschnitt der Rapidler bei 18,6 Jahren, der erst 16-jährige Laurenz Orgler feierte dabei sein Debüt im Tor von Rapid II.

Textquelle: SK Rapid Wien II

Photocredit: GEPA/Admiral

by: Ligaportal/Roo